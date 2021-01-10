YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Başkan Kaplan, gazetecilerin gününü kutladı

Başkan Kaplan, gazetecilerin gününü kutladı

10.01.2021 15:50 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Başkan Kaplan, gazetecilerin gününü kutladı

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Başkan Kaplan mesajında, “Doğru, ilkeli ve tarafsız haber anlayışıyla, vatandaşlarımızın haber alma hakkının sağlayıcısı ve toplumun genel talep, görüşlerini yansıtarak kamuoyu ile bir köprü görevini üstlenen gazetecilerimiz bu kutsal görevi ile toplumun gözü, kulağı ve yeri geldiğinde sesidir.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başkan Kaplan mesajında, “Doğru, ilkeli ve tarafsız haber anlayışıyla, vatandaşlarımızın haber alma hakkının sağlayıcısı ve toplumun genel talep, görüşlerini yansıtarak kamuoyu ile bir köprü görevini üstlenen gazetecilerimiz bu kutsal görevi ile toplumun gözü, kulağı ve yeri geldiğinde sesidir. Gece güzdüz, kar kış demeden fedakarca Milletimize güncel haberleri ulaştırmak adına her türlü zorluğa göğüs geren bu güzide mesleğin mensuplarına saygı sevgi ve şükranlarımı sunuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, ülkece içerisinde bulunduğumuz salgın süresi boyunca en doğru habere ulaşmamız için sağlıklarını tehlikeye atma pahasına görevlerini fedakarca yerine getiren tüm Gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum. Ebediyete intikal eden basın mensuplarımızı da saygı ve rahmetle anıyorum” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ nişanlandı! Anneanne Hülya Koçyiğit torunu için dans ettiAslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ nişanlandı! Anneanne Hülya Koçyiğit torunu için dans etti
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyinValilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin

Aydın Namaz Vakitleri 10 Ocak Pazar

İmsak
06:51
Sabah
08:17
Öğle
13:21
İkindi
15:53
Akşam
18:15
Yatsı
19:36

Aydın Nöbetçi Eczaneler10 Ocak Pazar

Abacı Eczanesi
Merkez
Cengız Eczanesi
Merkez
Sıhhat Eczanesi
Merkez
Sibel Eczanesi
Merkez
Okyanus Eczanesi
Kusadasi
Ömür Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Aydın Orman İşletme Müdürü Koruk, göreve başladı

Aydın Orman İşletme Müdürü Koruk, göreve başladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Nevşehir’de her ay bir kişi 1 saatlik belediye başkanlığı yapacak

Nevşehir’de her ay bir kişi 1 saatlik belediye başkanlığı yapacak

Kayserispor’un yardımcı antrenörleri geldi

Kayserispor’un yardımcı antrenörleri geldi

Far avı yapan avcılar traktörlerinden oldu

Far avı yapan avcılar traktörlerinden oldu

Diğer Haberler

Dünyaca ünlü mimar Ahmet Vefik Alp, yarın Kuşadası’nda toprağa verilecek

Dünyaca ünlü mimar Ahmet Vefik Alp, yarın Kuşadası’nda toprağa verilecek

Saklandıkları camide yakalandılar

Saklandıkları camide yakalandılar

Kapı kıran hırsız yakayı ele verdi

Kapı kıran hırsız yakayı ele verdi

Başkan Şenkal’dan Başkan Çerçioğlu’na Teşekkür

Başkan Şenkal’dan Başkan Çerçioğlu’na Teşekkür

Didim’de sahil temizliği yapıldı, 1 ton çöp toplandı

Didim’de sahil temizliği yapıldı, 1 ton çöp toplandı

Başkan Ünal Merhum Gazeteci Panayırcı’yı unutmadı

Başkan Ünal Merhum Gazeteci Panayırcı’yı unutmadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.