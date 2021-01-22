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Başkan Kaplan; "Koçarlı için omuz omuzayız"

22.01.2021 17:07 | Son Güncelleme:
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Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan Belediye tarafından 2021 yılı hizmet programı için muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları ile bir araya geliyor.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan Belediye tarafından 2021 yılı hizmet programı için muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları ile bir araya geliyor. İlk olarak merkez mahalle muhtarları ile makamında bir toplantı gerçekleştiren Belediye Başkanı Nedim Kaplan “Demokrasimizin en temel taşları olan muhtarlarımız ile omuz omuza ilçemize en iyi şekilde hizmet edeceğiz" dedi.
İlk olarak ilçe merkezi mahalle muhtarları ile makamında Koçarlı Belediyesi birim müdürlerinin de hazır bulunduğu bir toplantı gerçekleştiren Başkan Kaplan, “Mahalle sakinlerimizin değerli muhtarlarımıza ilettiği talepler ve istekler doğrultusunda 2021 yılı hizmet takvimimizi belirleyeceğiz. Muhtarlarımızın talep, istek ve önerileri hizmet adına çıktığımız bu yolda bizim için büyük önem arz etmektedir. Biz vatandaşın hizmetkarı olarak onlara hak ettikleri hizmeti vermenin onuru ve gururu içerisindeyiz. Her zaman ilk gün ki heyecanla, nasıl daha iyisini yapabiliriz diye düşünüyoruz" dedi.
Muhtarlar ile toplantıların devam edeceğini ifade eden Başkan Kaplan, “Değerli muhtarlarımızın talep ve önerilerini dinledik. Tüm muhtarlarımız ile toplantılarımız devam edecek ve sonrasında STK başkanlarımız ile de bir toplantı programı gerçekleştireceğiz. 15 gün süren toplantı sonrasında, 2021 yılı içerisinde mahallelerimizde hizmet ve yatırım programımızı hazırlayacağız ve taahhüdünü yaparak çalışmalara başlayacağız. Biz birlikte daha güçlüyüz bu sebeple Koçarlı için tek yürek hizmet için çalışacağız” diye konuştu.

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