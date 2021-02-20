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Başkan Kaplan, Koçarlı’yı uluslararası atıcılıkta ön plana çıkaracak

20.02.2021 17:24 | Son Güncelleme:
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Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, uzun süredir yerel müsabakaların yapıldığı Yeniköy Fettah Trap Atış Alanı’nın ‘Uluslararası Fettah Günay Trap Atış Alanı’ olarak düzenlenmesi için düğmeye bastı.Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, 1964-1976 yılları arasında Türkiye’yi atıcılıkta yurt dışında başarıyla temsil eden merhum Fettah Günay’ın adının yaşatıldığı Yeniköy’deki Trap Atış Alanı’nın, ‘Uluslararası Fettah Günay Trap Atış Alanı’ olarak düzenlenmesi için çalışma başlatacaklarını duyurdu.“Koçarlı’nın adını uluslar arası platformda duyuracağız”Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu ile birlikte Koçarlı’daki bazı projelere dönük saha ziyaretlerinde bulunan Başkan Kaplan, Koçarlı Yeniköy Fettah Günay Trap Atış Alanı’ndaki incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, Koçarlı’nın adını atıcılık sporunda uluslararası bir öneme kavuşturmak için kolları sıvadıklarını belirtti.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, uzun süredir yerel müsabakaların yapıldığı Yeniköy Fettah Trap Atış Alanı’nın ‘Uluslararası Fettah Günay Trap Atış Alanı’ olarak düzenlenmesi için düğmeye bastı.
Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, 1964-1976 yılları arasında Türkiye’yi atıcılıkta yurt dışında başarıyla temsil eden merhum Fettah Günay’ın adının yaşatıldığı Yeniköy’deki Trap Atış Alanı’nın, ‘Uluslararası Fettah Günay Trap Atış Alanı’ olarak düzenlenmesi için çalışma başlatacaklarını duyurdu.
“Koçarlı’nın adını uluslar arası platformda duyuracağız”
Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu ile birlikte Koçarlı’daki bazı projelere dönük saha ziyaretlerinde bulunan Başkan Kaplan, Koçarlı Yeniköy Fettah Günay Trap Atış Alanı’ndaki incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, Koçarlı’nın adını atıcılık sporunda uluslararası bir öneme kavuşturmak için kolları sıvadıklarını belirtti. Türkiye’yi 1964-1976 yılları arasında atıcılık sporunda yurt dışında başarıyla temsil eden merhum Fettah Günay’ın anısına düzenlenen yarışmalara, uluslararası bir boyut kazandırmak için atış alanında çalışma başlatacaklarının müjdesini veren Başkan Kaplan, “Yeniköy Fettah Günay Trap Atış Alanı artık “Uluslararası Fettah Günay Trup Atış Alanı “olacak. Yaptığımız tüm projelerde Koçarlımızın adını ulusal platformlarda da duyurmaya hazırlıyoruz. Mevcut atış alanını, 120 dönüm alan üzerinde genişleterek, standartlara uygun, daha modern, sosyal alanlar ve kafeteryaların bulunduğu bir alana dönüştüreceğiz” diye konuştu.
“Çalışmalar en kısa sürede başlayacak”
Otoban, Turizm Yolu ve Havaalanına yakınlığı göz önünde bulundurulduğunda ulaşım imkanları bakımından elverişli bir konumda olan Yeniköy Fettah Günay Trap Atış Alanı’nı, Uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapacak kapsamlı bir düzenlemeden geçireceklerini söyleyen Başkan Kaplan, “İlçemize değer katacak projeler üretmeye devam ediyoruz. AK Parti Aydın Milletvekilimiz Rıza Posacı, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Cenap Fillikçioğlu ve Belediye Meclis Üyelerimiz ile birlikte mevcut atış alanı üzerinde incelemelerde bulunduk. Çalışmalar en kısa süre içerisinde başlayacak. Atıcılık sporunda Koçarlı’nın yanı sıra ilimizin de adının duyulmasına ve tanıtımına katkı sağlayacak olan projemizin şimdiden hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.
“Koçarlı’da yeni Fettah Günay’lar yetiştireceğiz”
1987 yılında vefat eden Fettah Günay’ın vefatının bir yıl öncesine kadar spor hayatına devam ettiğini ve Koçarlı Yeniköy’ün ilk belediye başkanı olduğunu da hatırlatan Başkan Kaplan, “Hayata geçecek olan projemiz vesilesiyle Merhum Ferhat Günay’a olan vefa borcumuzu da ödemiş olacağımızı düşünüyoruz. Fettah Günay’ın sayısız Türkiye Şampiyonluğu, 1964 yılında İsrail’de düzenlenen Uluslararası müsabakalarda 1’incilik, 1972 yılında Bulgaristan’da Balkan Şampiyonluğu var. Kendisi 1972 yılında Munih Olimpiyatlarında ülkemizi temsil etmiş ve kafilenin başında da Türk Bayrağı’nı taşımıştır. Sayısız başarısıyla atıcılıkta Aydın ve Türkiye için sembol bir isim olmuştur. Koçarlı’da yeni Fettah Günaylar yetişmesi için de biz de üzerimize düşeni yapacağız. İlk adımı da mevcut atış alanını uluslararası müsabakalara uygun hale getirerek atmış olacağız” ifadelerini kullandı.

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