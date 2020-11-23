Başkan Kaplan Korona virüse karşı ev ziyaretlerine dikkat çekti

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ilçe halkını Korona virüsün yayılmasında önemli etkilerden biri olan ev ziyaretleri konusunda uyardı.

Aşı çalışmaları devam eden Korona virüse karşı en önemli silahın maske, mesafe ve hijyen olduğunu ifade eden Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan da bu 3 ana maddeye dikkat çekerek ilçe halkını ev ziyaretleri konusunda da uyardı.

"Sağlık hepimiz için"

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, evler arası her türlü ziyaretin kesilmesi gerektiğini ifade etti. Başkan Kaplan, "Tüm uyarılara rağmen özellikle yakın akraba ve komşular arasında yapılan ev ziyaretlerinin , hasta ziyaretlerinin ve cenaze taziyelerinin devam ettiği görülmektedir. Sağlık ekiplerimizin gece gündüz fedakarca mücadele etmesine rağmen sağlık camiamızın tek başına bu mücadelede başarılı olması mümkün değildir. Tüm vatandaşlarımızın söz konusu ev ziyaretlerinden kaçınması önem arz etmektedir. Bu konuda sizlerin desteğine ihtiyaç duymaktayız. Birbirimizi ziyaretler konusunda, özellikle ev içinde kalabalık şekilde toplanılmaması konusunda uyaralım, farkındalık oluşturalım. Hep birlikte mücadele ederek içinde bulunduğumuz süreci de atlatacağız inşallah. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Sağlık hepimiz için. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına da aksatmadan uymaya devam edelim" dedi.

