YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Başkan Kaplan Korona virüse karşı ev ziyaretlerine dikkat çekti

Başkan Kaplan Korona virüse karşı ev ziyaretlerine dikkat çekti

AYDIN HABERLERİ  | 23.11.2020 09:46 | Son Güncelleme

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ilçe halkını Korona virüsün yayılmasında önemli etkilerden biri olan ev ziyaretleri konusunda uyardı.Aşı çalışmaları devam eden Korona virüse karşı en önemli silahın maske, mesafe ve hijyen olduğunu ifade eden Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan da bu 3 ana maddeye dikkat çekerek ilçe halkını ev ziyaretleri konusunda da uyardı."Sağlık hepimiz için"Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, evler arası her türlü ziyaretin kesilmesi gerektiğini ifade etti.

Başkan Kaplan Korona virüse karşı ev ziyaretlerine dikkat çekti

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ilçe halkını Korona virüsün yayılmasında önemli etkilerden biri olan ev ziyaretleri konusunda uyardı.
Aşı çalışmaları devam eden Korona virüse karşı en önemli silahın maske, mesafe ve hijyen olduğunu ifade eden Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan da bu 3 ana maddeye dikkat çekerek ilçe halkını ev ziyaretleri konusunda da uyardı.
"Sağlık hepimiz için"
Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, evler arası her türlü ziyaretin kesilmesi gerektiğini ifade etti. Başkan Kaplan, "Tüm uyarılara rağmen özellikle yakın akraba ve komşular arasında yapılan ev ziyaretlerinin , hasta ziyaretlerinin ve cenaze taziyelerinin devam ettiği görülmektedir. Sağlık ekiplerimizin gece gündüz fedakarca mücadele etmesine rağmen sağlık camiamızın tek başına bu mücadelede başarılı olması mümkün değildir. Tüm vatandaşlarımızın söz konusu ev ziyaretlerinden kaçınması önem arz etmektedir. Bu konuda sizlerin desteğine ihtiyaç duymaktayız. Birbirimizi ziyaretler konusunda, özellikle ev içinde kalabalık şekilde toplanılmaması konusunda uyaralım, farkındalık oluşturalım. Hep birlikte mücadele ederek içinde bulunduğumuz süreci de atlatacağız inşallah. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Sağlık hepimiz için. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına da aksatmadan uymaya devam edelim" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kediyi kesip yemeye götürürken yakalandıKediyi kesip yemeye götürürken yakalandı
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi

Aydın Namaz Vakitleri 23 Kasım Pazartesi

İmsak
06:25
Sabah
07:51
Öğle
13:00
İkindi
15:37
Akşam
18:00
Yatsı
19:19

Aydın Nöbetçi Eczaneler23 Kasım Pazartesi

Çobanoğlu Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Merkez
Paşa Eczanesi
Merkez
Tralles Eczanesi
Merkez
Sahil Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Aysan Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.