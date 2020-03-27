YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Başkan Kaplan maaşını bağışladı

Başkan Kaplan maaşını bağışladı

AYDIN HABERLERİ  | 27.03.2020 14:41 | Son Güncelleme

Ülkemizde koronavirüsle mücadelenin başladığı ilk günden buyana ekipleri ile sahada var gücüyle çalışmalarını sürdüren Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, aldığı iki kararla örnek olacak bir harekete imza attı.

Başkan Kaplan maaşını bağışladı

Ülkemizde koronavirüsle mücadelenin başladığı ilk günden buyana ekipleri ile sahada var gücüyle çalışmalarını sürdüren Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, aldığı iki kararla örnek olacak bir harekete imza attı. Başkanlık maaşını belediyeye bağışlayarak, mücadelede sahada gece gündüz çalışan ekibine maaş ikramiyesi vereceğini açıkladı.
Başkan Kaplan yaptığı açıklamada “Birlik ve beraberliğin önem kazandığın bu günlerde şüphesiz, paylaşarak güç kazanacağız. Bu sebeple bu mücadelede şahsım olarak benimde bir katkım olsun istedim. Umuyorum ki birçok insanda benim gibi düşünüyordur. Çok olan paylaşırsa güç kazanılır ve bu güçle her şeyin üstesinden gelmek mümkün olur” dedi.
İşçiye maaş ikramiyesi
Belediye Başkanı Nedim Kaplan ayrıca koronavirüsle mücadelede sahada gecesini gündüzüne katan ekibi ile sabah saatlerinde bir araya gelerek şunları söyledi;
“Sizlere özverili çalışmalarınızdan dolayı minnettarız. Gecenizi gündüzünüze katarak yaptığınız çalışmalarda lütfen ama lütfen önlemlerinizi ihmal etmeyin. Sosyal mesafelerinizi koruyarak kişisel hijyeninize dikkat edin. Bu süreçte yapmış olduğunuz hizmetlere ek olarak Maaş ikramiyeleriniz için mali hizmetlere gerekli talimatı verdim. Emekleriniz için teşekkür ediyorum.”

Başkan Kaplan maaşını bağışladı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ankara’da film gibi dükkan baskını! Saatlerce izleyip 12 kişiyle gittiler Ankara’da film gibi dükkan baskını! Saatlerce izleyip 12 kişiyle gittiler
Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlemAdliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tekirdağ'da lise öğrencileri sağlıkçılar için maske üretiyor

Tekirdağ'da lise öğrencileri sağlıkçılar için maske üretiyor

Yüksekova’da dezenfekte çalışmaları devam ediyor

Yüksekova’da dezenfekte çalışmaları devam ediyor

560 yıllık Kapalı Çarşı tarihinde bir ilk

560 yıllık Kapalı Çarşı tarihinde bir ilk

Adana'da bir kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlısı tutuklandı

Adana'da bir kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlısı tutuklandı

Bursa'da su sayaçlarına Kovid-19 düzenlemesi

Bursa'da su sayaçlarına Kovid-19 düzenlemesi

Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü

Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü

Aydın Namaz Vakitleri 27 Mart Cuma

İmsak
05:33
Sabah
06:54
Öğle
13:19
İkindi
16:49
Akşam
19:34
Yatsı
20:50

Aydın Nöbetçi Eczaneler27 Mart Cuma

Ertaş Eczanesi
Merkez
Özge Yaşar Eczanesi
Merkez
Şahin Eczanesi
Merkez
Şahinci Eczanesi
Merkez
Özlü Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Pamukkale Tüver Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Nazilli’de kültür sanat günlerine yoğun ilgi

Nazilli’de kültür sanat günlerine yoğun ilgi

Nazilli şehitler için tek yürek oldu

Nazilli şehitler için tek yürek oldu

Nazilli’de bahar temizliği yapıldı

Nazilli’de bahar temizliği yapıldı

Aydın İŞKUR, eğitim hizmeti de vermeye başladı

Aydın İŞKUR, eğitim hizmeti de vermeye başladı

Aydın Tekstil’de Hissedarlar Olağanüstü Toplanacak

Aydın Tekstil’de Hissedarlar Olağanüstü Toplanacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.