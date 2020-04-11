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Başkan Kaplan, sokak hayvanlarını unutmadı

AYDIN HABERLERİ  | 11.04.2020 15:53 | Son Güncelleme

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, sokağa çıkma yasağı uygulamasında sokak hayvanlarını unutmadı.Dün gece İçişleri bakanlığı’nın genelgesi ile saat 24 itibari ile uygulanan sokağa çıkma yasağı uygulaması sonrası Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan sokak hayvanlarını unutmayarak kendi elleri ile ihtiyaçlarını karşıladı.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, sokağa çıkma yasağı uygulamasında sokak hayvanlarını unutmadı.
Dün gece İçişleri bakanlığı’nın genelgesi ile saat 24 itibari ile uygulanan sokağa çıkma yasağı uygulaması sonrası Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan sokak hayvanlarını unutmayarak kendi elleri ile ihtiyaçlarını karşıladı. Salgın için uygulanan tedbirler kapsamında 48 saat uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı sonrası Başkan Kaplan bu uygulaması ile sokaklarda yaşayan hayvanlarını sahiplenerek hassasiyet ve anlam dolu mesaj verdi. Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, "Belediyemiz sokağa çıkma yasağı uygulaması sonrası tüm birimlerimiz Koçarlı halkının ihtiyaçları için seferberlik ilan etmiş Hiç bir Koçarlılı hemşehrimizin mağdur olmaması için canla başla görevlerini yerine getirmektedir. Halkımızın ihtiyaçları için hiç bir sınırlamaya tabi olmadan hizmetlerimizi sürdürürken sokaktaki canları unutmak mümkün değil. Koçarlı Belediyesi olarak salgın tedbirleri süresince Koçarlılı hemsehrilerimiz gibi sokak hayvanlarına da itinayla ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz. Sağ duyulu anlayışla ’Yaradılanı sev Yaradan’dan ötürü’ düsturu ile hizmetlerimize hız kesmeden devam edeceğiz. Her zaman dile getirdiğim gibi ’Bu İlçeye Değer’ mantığıyla Koçarlı hakkına hak ettiği hizmeti verebilmek için gece gündüz çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. İhtiyacı olan mağdur durumda kalan tüm hemşehrilerimiz 7/24 şahsıma ve belediyemize bağlı birimlere ulaşabilirler. Başkanlığım süresince olduğu gibi bundan sonra da Nedim Kaplan ve Koçarlı Belediyesi Koçarlılara kesintisiz hizmet için var"diyerek belediyecilik hizmetleri ve sokak hayvanları için gösterdiği sağ duyu ile bu zor günlerde anlamlı mesaj verdi.

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