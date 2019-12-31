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  4. Başkan Kaplan, yeni yılda çocukları unutmadı

Başkan Kaplan, yeni yılda çocukları unutmadı

AYDIN HABERLERİ  | 31.12.2019 01:00 | Son Güncelleme

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan Aydın Valiliği Çocuk Evleri Sitesi’ndeki geleceğimizin umudu olan çocukları Aydın Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfi Bozçelik ve Efeler İlçe Müdürü Ebru Bozçelik eşliğinde ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.Çocuklarla Pasta keserek kutlama yapan Belediye Başkanı Nedim Kaplan yaptığı açıklamada, “Hayat paylaştıkça daha anlamlı ve daha güzeldir.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan Aydın Valiliği Çocuk Evleri Sitesi’ndeki geleceğimizin umudu olan çocukları Aydın Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfi Bozçelik ve Efeler İlçe Müdürü Ebru Bozçelik eşliğinde ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.
Çocuklarla Pasta keserek kutlama yapan Belediye Başkanı Nedim Kaplan yaptığı açıklamada, “Hayat paylaştıkça daha anlamlı ve daha güzeldir. Bu vesileyle bizlerde yeni bir yıla girmenin mutluluğunu evlatlarımızla paylaşmak istedik. Çocukların yüzlerinde bir nebze tebessüm oluşturduysak ne mutlu bizlere” sözleriyle ziyareti ifade etti.
Çocuklarla yeni yıl pastasını kesen Kaplan sonrasında çocuklarla tek tek oynayarak onlarla vakit geçirdi.

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