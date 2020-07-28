Başkan Kaplan’dan gazeteci Kazankaya’ya doğum günü sürprizi

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ’24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’ dolayısıyla basın mensupları ile bir araya geldiği kahvaltı organizasyonunda gazeteci Kamil Kazankaya’ya doğum günü sürprizi yaptı.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, ‘Gazeteciler ve Basın Bayramı’ dolayısıyla Adnan Menderes Kent Ormanı’nda basın mensupları ile buluştu. Düzenlenen kahvaltılı toplantının ardından Başkan Kaplan bugün doğum günü olan Aydınlı gazeteci Kamil Kazankaya’ya sürpriz yaparak doğum gününü kutladı. Kaplan’ın sürprizi karşısında şaşıran Kazankaya kendisi için hazırlanan doğum günü pastasının üzerindeki mumları üfledi. 28 yaşına giren Kazankaya’nın yeni yaşını kutlayan Kaplan, “Korona virüsten dolayı sağlığa ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde Kamil kardeşimize daha nice sağlık, mutluluk, huzur ve başarı dolu yıllar diliyorum” dedi.

Gazeteci Kazankaya da kendisine hazırlanan sürprizden dolayı Kaplan’a teşekkür ederek, pastasını kesti.

