YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Başkan Kaplan’dan gazeteci Kazankaya’ya doğum günü sürprizi

Başkan Kaplan’dan gazeteci Kazankaya’ya doğum günü sürprizi

AYDIN HABERLERİ  | 28.07.2020 14:42 | Son Güncelleme

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ’24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’ dolayısıyla basın mensupları ile bir araya geldiği kahvaltı organizasyonunda gazeteci Kamil Kazankaya’ya doğum günü sürprizi yaptı.Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, ‘Gazeteciler ve Basın Bayramı’ dolayısıyla Adnan Menderes Kent Ormanı’nda basın mensupları ile buluştu.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ’24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’ dolayısıyla basın mensupları ile bir araya geldiği kahvaltı organizasyonunda gazeteci Kamil Kazankaya’ya doğum günü sürprizi yaptı.
Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, ‘Gazeteciler ve Basın Bayramı’ dolayısıyla Adnan Menderes Kent Ormanı’nda basın mensupları ile buluştu. Düzenlenen kahvaltılı toplantının ardından Başkan Kaplan bugün doğum günü olan Aydınlı gazeteci Kamil Kazankaya’ya sürpriz yaparak doğum gününü kutladı. Kaplan’ın sürprizi karşısında şaşıran Kazankaya kendisi için hazırlanan doğum günü pastasının üzerindeki mumları üfledi. 28 yaşına giren Kazankaya’nın yeni yaşını kutlayan Kaplan, “Korona virüsten dolayı sağlığa ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde Kamil kardeşimize daha nice sağlık, mutluluk, huzur ve başarı dolu yıllar diliyorum” dedi.
Gazeteci Kazankaya da kendisine hazırlanan sürprizden dolayı Kaplan’a teşekkür ederek, pastasını kesti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşet 'Influencer'ların gerçek yüzü! İşet 'Influencer'ların gerçek yüzü!
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Albay İnan terfi etti, İstihbarat Daire Başkanlığı’na atandı

Albay İnan terfi etti, İstihbarat Daire Başkanlığı’na atandı

Adıyaman İl Jandarma Komutanı değişti

Adıyaman İl Jandarma Komutanı değişti

Sürücü kurtarılamadı

Sürücü kurtarılamadı

Kayserispor 34 maçta 40 gol attı

Kayserispor 34 maçta 40 gol attı

Miniklerin bayram tıraşı İzmit Belediyesinden

Miniklerin bayram tıraşı İzmit Belediyesinden

Nusaybin Kaymakamı Temizkan göreve başladı

Nusaybin Kaymakamı Temizkan göreve başladı

Aydın Namaz Vakitleri 28 Temmuz Salı

İmsak
04:24
Sabah
06:02
Öğle
13:20
İkindi
17:10
Akşam
20:29
Yatsı
22:00

Aydın Nöbetçi Eczaneler28 Temmuz Salı

Berk Eczanesi
Merkez
Güney Eczanesi
Merkez
Kemer Eczanesi
Merkez
Üniversite Eczanesi
Merkez
Oksijen Eczanesi
Kusadasi
Paker Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Köşk Belediyesi 2 yeni parkı hizmete sundu

Köşk Belediyesi 2 yeni parkı hizmete sundu

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Aydın’da genç esnaf hayatını kaybetti

Aydın’da genç esnaf hayatını kaybetti

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin, KKKA’ya dikkat çekti

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin, KKKA’ya dikkat çekti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.