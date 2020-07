Başkan Kaplan’dan Pazar ziyareti

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ilçede her hafta Pazartesi günleri kurulan semt pazarını ziyaret etti.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, mesaisine ilçe semt pazarını ziyaret ederek başladı. İlçede her hafta Pazartesi günleri kurulan pazarı ziyaret eden Başkan Kaplan esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Sabahın erken saatlerinde edilen pazar duasına esnaflar ile birlikte el açarak dua eden Başkan Kaplan, “Belediyedeki işlerimizden vakit buldukça vatandaşlarımızla iç içe olmak için çeşitli ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Bu hafta da mesaimize pazarımızı ziyaret edip, esnaflarımızın ve halkımızın taleplerini dinleyerek sohbet ederek başladık. Gönül belediyeciliği sloganı ile çıktığımız yolda her zaman gönlümüzde vatandaşlarımı var, vatandaşlarımızın daha yaşanılabilir bir ilçede yaşaması var” dedi.