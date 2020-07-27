YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Başkan Kaplan’dan Pazar ziyareti

Başkan Kaplan’dan Pazar ziyareti

AYDIN HABERLERİ  | 27.07.2020 11:54 | Son Güncelleme

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ilçede her hafta Pazartesi günleri kurulan semt pazarını ziyaret etti.Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, mesaisine ilçe semt pazarını ziyaret ederek başladı.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ilçede her hafta Pazartesi günleri kurulan semt pazarını ziyaret etti.
Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, mesaisine ilçe semt pazarını ziyaret ederek başladı. İlçede her hafta Pazartesi günleri kurulan pazarı ziyaret eden Başkan Kaplan esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan çalışmaları yerinde inceledi.
Sabahın erken saatlerinde edilen pazar duasına esnaflar ile birlikte el açarak dua eden Başkan Kaplan, “Belediyedeki işlerimizden vakit buldukça vatandaşlarımızla iç içe olmak için çeşitli ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Bu hafta da mesaimize pazarımızı ziyaret edip, esnaflarımızın ve halkımızın taleplerini dinleyerek sohbet ederek başladık. Gönül belediyeciliği sloganı ile çıktığımız yolda her zaman gönlümüzde vatandaşlarımı var, vatandaşlarımızın daha yaşanılabilir bir ilçede yaşaması var” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Yağmur Tanrısevsin kafaları karıştırdı! Yağmur Tanrısevsin kafaları karıştırdı!
Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlemAdliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kümese attıkları köz hayatlarına mal oldu

Kümese attıkları köz hayatlarına mal oldu

Elinden düşürdüğü tüfek ağır yaraladı

Elinden düşürdüğü tüfek ağır yaraladı

Ordu’da bir mahalle karantinya alındı

Ordu’da bir mahalle karantinya alındı

Kara yollarında durum

Kara yollarında durum

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sabah namazı yoğun katılımla kılındı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sabah namazı yoğun katılımla kılındı

Faytondan özgürlüğe

Faytondan özgürlüğe

Aydın Namaz Vakitleri 27 Temmuz Pazartesi

İmsak
04:23
Sabah
06:01
Öğle
13:20
İkindi
17:11
Akşam
20:29
Yatsı
22:01

Aydın Nöbetçi Eczaneler27 Temmuz Pazartesi

Bilgin Eczanesi
Merkez
Canver Eczanesi
Merkez
Neva Eczanesi
Merkez
Tolan Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Kusadasi
Yunus Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Köy meydanında silahlı çatışma: 1 ölü 1 yaralı

Köy meydanında silahlı çatışma: 1 ölü 1 yaralı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin, KKKA’ya dikkat çekti

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin, KKKA’ya dikkat çekti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.