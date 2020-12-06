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Başkan Kaplan’dan vatandaş ve esnafa nefes aldıran karar

AYDIN HABERLERİ  | 06.12.2020 14:45 | Son Güncelleme

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan mülkiyeti belediyeye ait iş yerlerinden kira ödemelerinin kapalı oldukları süre boyunca alınmayacağını ve katı atık ücret tarifesinde zamma geçit vermeyerek 2020 yılı tarife ücretlerinin geçerli olacağını belirtti.Korona virüs ile mücadele kapsamında tüm yurtta alınan üst düzey tedbirler sebebiyle esnafın ve vatandaşın ekonomik anlamda rahat bir nefes alması adına Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan iki önemli karara imza attı.

Başkan Kaplan’dan vatandaş ve esnafa nefes aldıran karar

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan mülkiyeti belediyeye ait iş yerlerinden kira ödemelerinin kapalı oldukları süre boyunca alınmayacağını ve katı atık ücret tarifesinde zamma geçit vermeyerek 2020 yılı tarife ücretlerinin geçerli olacağını belirtti.

Korona virüs ile mücadele kapsamında tüm yurtta alınan üst düzey tedbirler sebebiyle esnafın ve vatandaşın ekonomik anlamda rahat bir nefes alması adına Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan iki önemli karara imza attı. Başkan Kaplan gerek virüsle mücadelede ve gerekse ekonomik anlamda Koçarlı halkına destek olmaya devam ediyor. Alınan tedbirler kapsamında kapanarak faaliyet gösteremeyen mülkiyeti belediyeye ait olan iş yerlerinden kira alınmayacağını duyuran Kaplan, "Ülkece zor bir süreçten geçiyoruz. Koçarlı Belediyesi olarak pandemi süresince tüm ekibimiz ile sahada gece gündüz çalışıyoruz. Bu süreçte esnafımızı rahatlatmak ve ekonomik anlamda destek olmak için Daha öncede yaptığımız gibi kapalı iş yerlerimizden kira almayacağız. Bu süreçte esnafımız ve vatandaşlarımızla omuz omuzayız bu süreci hep birlikte atlatacağız” dedi.

Katı atık ücretlerine zam yapılmayacak

Başkan Kaplan, yaptığı açıklamada ayrıca "Belediyemiz tarafından alınan katı atık ücretlerinde bu sene zam yok. Aralık ayı olağan meclis toplantımızda meclis üyelerimize önerimizi sunduk. Alınan karar doğrultusunda 2021 yılında zam yapılmayacak" diye konuştu.

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