YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Başkan Kaplan’dan yüz yüze eğitime başlayan öğrencilere sürpriz

Başkan Kaplan’dan yüz yüze eğitime başlayan öğrencilere sürpriz

AYDIN HABERLERİ  | 23.09.2020 16:35 | Son Güncelleme

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan yüz yüze eğitim ile okula başlayan öğrencileri ziyaret ederek hediye takdim etti.Korona virüs (Kovid-19) salgını sebebiyle uzaktan eğitim ile devam eden eğitim öğretim yılında anasınıfı ve ilkokul birinci sınıflarda yüz yüze eğitim için bu hafta başı ders zili çaldı.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan yüz yüze eğitim ile okula başlayan öğrencileri ziyaret ederek hediye takdim etti.
Korona virüs (Kovid-19) salgını sebebiyle uzaktan eğitim ile devam eden eğitim öğretim yılında anasınıfı ve ilkokul birinci sınıflarda yüz yüze eğitim için bu hafta başı ders zili çaldı. Koçarlı Atatürk İlköğretim Okulu ve 80. Yıl Cumhuriyet Anaokulu’nda yüz yüze eğitime başlama heyecanı yaşayan öğrencilerin Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan’ın ziyareti ve hediyeleri ile yüzleri bir kez daha güldü.
İçerisinde boyama kitabı, boya kalemi, maske ve dezenfektan gibi hediyelerin olduğu paketi öğrencilere tek tek dağıtan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan öğrencilere sosyal mesafe el hijyeni ve maske kullanımı hakkında uyarılarda bulunarak, “Kısmen de olsa okul koridorlarında öğrencilerimizin seslerinin yankılanması büyük bir mutluluk. Diliyorum ki kısa süre içerisinde tüm kademeleri ile okul bahçeleri ve sınıflarımız öğrencilerimiz ile renklenecek. Bu süreç kurallara ne kadar sık riayet edersek o kadar çabuk tamamlanacaktır. Lütfen öğrencilerimizin öğretmenlerine ve okullarına kavuşması için hep birlikte mücadelemizi sürdürelim. Tüm öğrenci öğretmen ve velilerimize, eğitim öğretim yılımızın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ülkede büyük panik! 'Süper bulaştırıcı' olduğu ortaya çıktı Ülkede büyük panik! 'Süper bulaştırıcı' olduğu ortaya çıktı
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Sabah namazında "Işık hadisesi"ni izlemek için bir araya geldiler
Sabah namazında "Işık hadisesi"ni izlemek için bir araya geldiler
Samsun’da sağlığa dev yatırım
Samsun’da sağlığa dev yatırım
Viranşehir’de 2 adet uzun namlulu silah ele geçirildi
Viranşehir’de 2 adet uzun namlulu silah ele geçirildi
Sivas ve Develi’den Başkan Akay’a hayırlı olsun ziyareti
Sivas ve Develi’den Başkan Akay’a hayırlı olsun ziyareti
AK Partili başkanlardan Vali Aktaş’a ziyaret
AK Partili başkanlardan Vali Aktaş’a ziyaret
Maske kullanımıyla ilgili hayati uyarılar
Maske kullanımıyla ilgili hayati uyarılar

Aydın Namaz Vakitleri 23 Eylül Çarşamba

İmsak
05:29
Sabah
06:50
Öğle
13:06
İkindi
16:31
Akşam
19:12
Yatsı
20:27

Aydın Nöbetçi Eczaneler23 Eylül Çarşamba

Nilüfer Eczanesi
Merkez
Tralles Eczanesi
Merkez
Umay Eczanesi
Merkez
Ülkü Eczanesi
Merkez
Demeter Eczanesi
Kusadasi
Ömür Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Koçarlı’da CHP ve İYİ Parti yeni hizmet binasına yapimina ’red oyu’ kullandı
Koçarlı’da CHP ve İYİ Parti yeni hizmet binasına yapimina ’red oyu’ kullandı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor
Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor
Kuşadası'nda Çevre Haftası Etkinlikleri Pazar Günü Başlıyor
Kuşadası'nda Çevre Haftası Etkinlikleri Pazar Günü Başlıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.