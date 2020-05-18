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Başkan Kaplan’ın 19 Mayıs mesajı

AYDIN HABERLERİ  | 18.05.2020 16:37 | Son Güncelleme

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Başkan Kaplan mesajında şu ifadelere yer verdi;“Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolda, ilk ve en anlamlı adımı oluşturan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak, büyük Türk Milleti’nin bağımsızlığı için, kurtuluş meşalesini ateşlediği tarihin, gençlerimizin bayramı 19 Mayıs Atatürk’ün Anma Gençlik ve Spor Bayramımızın 101.

Başkan Kaplan’ın 19 Mayıs mesajı

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başkan Kaplan mesajında şu ifadelere yer verdi;
“Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolda, ilk ve en anlamlı adımı oluşturan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak, büyük Türk Milleti’nin bağımsızlığı için, kurtuluş meşalesini ateşlediği tarihin, gençlerimizin bayramı 19 Mayıs Atatürk’ün Anma Gençlik ve Spor Bayramımızın 101. yıldönümünü kutlamanın gururu ve heyecanı içindeyiz.
Bu yıl milli bayramımız 19 Mayıs’ı korona virüs salgını nedeniyle meydanlarda kutlayamasak da içimizdeki coşku bir nebze olsun azalmış değildir. İçimizdeki coşkuyu büyüterek önümüzdeki yıl sağlıkla hep beraber meydanları doldurarak milli bayramlarımızı kutlayacağız.
Milli Mücadelenin başladığı tarihin ülkemizde Gençlik Bayramı olarak kutlanması geçliğimize verdiğimiz değerin en büyük göstergesidir. Bu bayramın sahibi ve ülkemizin yarınlarının teminatı gençlerimize güvenimiz ve desteğimiz tamdır. Kahramanlık destanı dolu tarihinden feyiz alan, vatansever ve çağın gereksinimleri ile donanımlı geçlerimiz eminim ki ülkemizi gelecek güzel günlere taşıyacak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki 2023 ve 2071 hedeflerimize başarıyla ulaştıracaklardır.
Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyor, başta gençlerimiz ve Koçarlılı hemşehrilerim olmak üzere tüm vatandaşlarımızın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum.”

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Kurtulmuş Eczanesi
Merkez
Tülay Eczanesi
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Kusadasi
Yenimahalle Eczanesi
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