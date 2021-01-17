YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Başkan Karabacak’tan Bakan Kurum ve Başkan Altay’a teşekkür

Başkan Karabacak’tan Bakan Kurum ve Başkan Altay’a teşekkür

17.01.2021 10:27 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Başkan Karabacak’tan Bakan Kurum ve Başkan Altay’a teşekkür

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, geçtiğimiz Cuma günü Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un da katıldığı programla temelleri atılan Mevlana ve Altın Çarşı projelerinin bölge esnafı açısından büyük önem taşıdığını hatırlatarak Bakan Murat Kurum ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile tüm emeği geçenlere teşekkür etti.Konya’da 30 yılı aşkın bir süre hizmet vermiş ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Konya Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı projeyle geçtiğimiz Cuma günü yeniden temelleri atılan Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı dönüşüm projeleriyle ilgili açıklamalarda bulunan KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, "Toplamda yaklaşık 33 bin metrekarelik büyük bir alanda gerçekleştirilecek olan bu iki önemli proje, bölge esnaflarımızla birlikte çarşı kültürünü, ahilik davasını yaşatacak, tarih kokacak bir şehircilik projesi.

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, geçtiğimiz Cuma günü Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un da katıldığı programla temelleri atılan Mevlana ve Altın Çarşı projelerinin bölge esnafı açısından büyük önem taşıdığını hatırlatarak Bakan Murat Kurum ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile tüm emeği geçenlere teşekkür etti.
Konya’da 30 yılı aşkın bir süre hizmet vermiş ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Konya Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı projeyle geçtiğimiz Cuma günü yeniden temelleri atılan Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı dönüşüm projeleriyle ilgili açıklamalarda bulunan KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, "Toplamda yaklaşık 33 bin metrekarelik büyük bir alanda gerçekleştirilecek olan bu iki önemli proje, bölge esnaflarımızla birlikte çarşı kültürünü, ahilik davasını yaşatacak, tarih kokacak bir şehircilik projesi. Esnafımızın tamamının mutabakatı sonucu başlayan Mevlana Çarşısı etabı projesi 19 bin 752,55 metre inşaat alanına sahip olup; 5 bin 329,43 metre bina, 133 adet bağımsız birim, 14 bin 423,12 metre kapalı otopark, çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları yer almakta. Altın Çarşı etabında 12 bin 715,48 metre inşaat alanına sahip olan projede; 362 adet bağımsız birim, çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları yer almakta. Hatırlandığı üzere Mevlana Çarşımız bugün Konyamızı ve Mevlana Türbesi’ni ziyaret eden milyonlarca misafirimizin ihtiyaçlarına cevap veremez hale gelmişti. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve Konya Büyükşehir Belediyemizin hazırladığı ortak projeyle temelleri atıldı. Projeler tamamladığında; Hazreti Mevlana’yı ziyarete gelen her bir misafirimiz büyük bir meydandan başlayarak adeta bir tarih ve kültür yolculuğuna çıkacak. Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı’da alışverişini yapacak olan misafirlerimiz; sonra içerisinde şehir müzesinin, bedestenlerin, kervansaray mimarisiyle yapılacak otellerin, Konya mutfağının eşsiz lezzetlerinin olacağı gurme sokağına gidecek. Bu projeler sayesinde bölge esnafımız da hem Konya’mızı en iyi şekilde tanıtacak hem de daha modern ve geniş mekânlarda işlerini yürütecek. Esnaf Teşkilatı ve bölge esnafı olarak bu denli önemli iki projenin bitmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu arada 20 Ocak tarihinde ihalesi yapılacak Yeni Motorlu Sanayi projesi de Konyalı esnaflarımız için büyük önem arz ediyor. Tüm bu önemli projelerin hayata geçmesinde büyük emekleri olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, her gelişiyle müjdeler veren ve yatırımlara destek olan hemşehrimiz Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’a, KONYA sevdasıyla çalışan ve her daim Esnafımızın yanında yer alan Konyamızın mimarı Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’a şükranlarımı sunar, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu

Başkan Karabacak’tan Bakan Kurum ve Başkan Altay’a teşekkür

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERZamanı donduran kadınlarZamanı donduran kadınlar
Konya'da dağlık alanda kaybolan bisikletli, yaralı halde bulunduKonya'da dağlık alanda kaybolan bisikletli, yaralı halde bulundu

Konya Namaz Vakitleri 17 Ocak Pazar

İmsak
06:32
Sabah
07:57
Öğle
13:05
İkindi
15:41
Akşam
18:03
Yatsı
19:23

Konya Nöbetçi Eczaneler17 Ocak Pazar

Dayıoğlugil Eczanesi
Karatay
İnci Eczanesi
Karatay
Dudu Eczanesi
Selcuklu
Kelebek Eczanesi
Selcuklu
Kule Eczanesi
Selcuklu
Öz Şafak Eczanesi
Selcuklu
Özalkent Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kayserispor’da Alibec şoku

Kayserispor’da Alibec şoku

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Uşak beyaza büründü

Uşak beyaza büründü

Varto’da vurulan sondajda 39 derecelik sıcak su çıktı

Varto’da vurulan sondajda 39 derecelik sıcak su çıktı

10 gündür ilçede korona vakası görülmedi

10 gündür ilçede korona vakası görülmedi

Diğer Haberler

Hatice Hatun Sosyal Tesisi tamamlandı

Hatice Hatun Sosyal Tesisi tamamlandı

Karatay Belediyesi ilçeye trafik eğitim parkı kazandırıyor

Karatay Belediyesi ilçeye trafik eğitim parkı kazandırıyor

Maçın ardından

Maçın ardından

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Konya Büyükşehir Belediyesi kar ve buzlanmaya karşı 31 ilçede görev başında

Konya Büyükşehir Belediyesi kar ve buzlanmaya karşı 31 ilçede görev başında

Milletvekili Orhan Erdem: “Konya’mız mesleki teknik eğitimde ön sıralarda”

Milletvekili Orhan Erdem: “Konya’mız mesleki teknik eğitimde ön sıralarda”

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.