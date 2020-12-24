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Başkan Karabacak’tan esnafa verilen devlet desteği açıklaması

KONYA HABERLERİ  | 24.12.2020 16:33 | Son Güncelleme

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, bugün Resmi Gazetede yayınlanan, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere korona virüs salgını nedeniyle verilecek desteklere ilişkin kararın usul ve esaslarının belirlendiğini açıkladı.Konuyla ilgili açıklama yapan KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, “Devletimizin vereceği hibe desteği ile ilgili daha açık ve anlaşılır olması açısından, basitusulde vergilendirilen esnaflarımızın mesleğine bakılmaksızın tamamı destekten faydalanacak.

Başkan Karabacak’tan esnafa verilen devlet desteği açıklaması

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, bugün Resmi Gazetede yayınlanan, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere korona virüs salgını nedeniyle verilecek desteklere ilişkin kararın usul ve esaslarının belirlendiğini açıkladı.
Konuyla ilgili açıklama yapan KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, “Devletimizin vereceği hibe desteği ile ilgili daha açık ve anlaşılır olması açısından, basit
usulde vergilendirilen esnaflarımızın mesleğine bakılmaksızın tamamı destekten faydalanacak. Esnaf destek paketi içerisinde gerçek usulde (işletme ve bilanço esasında) vergilendirilmiş olan esnaflarımız ise; açıklanan Nace kodu ve faaliyetinde mesleği icra eden esnaf ve sanatkârlarımız hibe desteğinden faydalanabilecek” dedi.
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan destek programı çerçevesinde desteklerin doğrudan hibe ve kira desteği olarak verileceğini de hatırlatan Başkan Karabacak, “Doğrudan hibe desteği 3 ay boyunca aylık bin lira olarak belirlenirken, destekten 14 Aralık 2020 itibarıyla esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı vergiden muaf esnaf ve sanatkarlar, faal olan ve ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerden etkilenen ve Ticaret Bakanlığı tarafından tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler faydalanabilecek” diye konuştu.
Başkan Karabacak açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a esnaf ve sanatkarlar adına teşekkürlerini ileterek, “Esnaf teşkilatımız adına, pandemi başlangıcından bugüne esnaf ve sanatkarımıza desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımıza, Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan’a ve emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

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