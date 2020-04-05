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  4. Başkan Karaca; “Girişlerin azalmasından dolayı Fethiye derin bir nefes aldı”

Başkan Karaca; “Girişlerin azalmasından dolayı Fethiye derin bir nefes aldı”

MUĞLA HABERLERİ  | 05.04.2020 12:54 | Son Güncelleme

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, büyükşehirlere giriş ve çıkışların yasaklanması Fethiye halkı için sevindirici olduğunu söyledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bilim kurulunun önerileri doğrultusunda alınan yeni tedbirler hakkında 30 büyükşehir ve Zonguldak’a giriş çıkışların tamamen yasaklandığını açıklamasının ardından, yasak kapsamında özel araçlar emniyet güçleri tarafından şehirlere alınmayarak geri gönderilmeye başlandı.Fethiye Belediye Başkanı Karaca, yaptığı açıklamada; "Bizler şehre giriş

Başkan Karaca; “Girişlerin azalmasından dolayı Fethiye derin bir nefes aldı”

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, büyükşehirlere giriş ve çıkışların yasaklanması Fethiye halkı için sevindirici olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bilim kurulunun önerileri doğrultusunda alınan yeni tedbirler hakkında 30 büyükşehir ve Zonguldak’a giriş çıkışların tamamen yasaklandığını açıklamasının ardından, yasak kapsamında özel araçlar emniyet güçleri tarafından şehirlere alınmayarak geri gönderilmeye başlandı.
Fethiye Belediye Başkanı Karaca, yaptığı açıklamada; "Bizler şehre giriş

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İkindi
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Akşam
19:39
Yatsı
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Alinda Eczanesi
Merkez
Fidan Eczanesi
Merkez
Burçin Eczanesi
Bodrum
Ertuğ Eczanesi
Bodrum
Karya Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Öner Eczanesi
Bodrum
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