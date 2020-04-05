Başkan Karaca; “Girişlerin azalmasından dolayı Fethiye derin bir nefes aldı”

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, büyükşehirlere giriş ve çıkışların yasaklanması Fethiye halkı için sevindirici olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bilim kurulunun önerileri doğrultusunda alınan yeni tedbirler hakkında 30 büyükşehir ve Zonguldak’a giriş çıkışların tamamen yasaklandığını açıklamasının ardından, yasak kapsamında özel araçlar emniyet güçleri tarafından şehirlere alınmayarak geri gönderilmeye başlandı.

Fethiye Belediye Başkanı Karaca, yaptığı açıklamada; "Bizler şehre giriş

