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  4. Başkan Karaca, sanayide incelemelerde bulundu

Başkan Karaca, sanayide incelemelerde bulundu

MUĞLA HABERLERİ  | 13.01.2020 23:58 | Son Güncelleme

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Fethiye’nin 41 mahallesinde vatandaşların taleplerini dinlemek için birçok bölgeye ziyaretler gerçekleştiriyor.Bu kapsamda Karaca, Fethiye Sanayi Sitesi’nde özellikle yaşanan otopark sorunuyla ilgili Zabıta Müdürü Sadık Bağlan ile incelemelerde bulundu.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Fethiye’nin 41 mahallesinde vatandaşların taleplerini dinlemek için birçok bölgeye ziyaretler gerçekleştiriyor.
Bu kapsamda Karaca, Fethiye Sanayi Sitesi’nde özellikle yaşanan otopark sorunuyla ilgili Zabıta Müdürü Sadık Bağlan ile incelemelerde bulundu. Karaca, sanayide çevre düzenlemesi, temizlik çalışmaları, yol çalışmalarıyla ilgili de vatandaşların taleplerini dinleyerek, gerekli talimatları verdi.
Zabıta Müdürü Sadık Bağlan ile Esnaf Odası temsilcisiyle birlikte gerçekleştirilen ziyaretlerde esnaflar, Karaca’ya ilgi gösterdi. Sanayi esnafının yaşadığı sıkıntıları yerinde dinleyen Karaca, yapılacak çalışmalar olduğunu, özellikle yaşanan otopark sıkıntısını çözmek istediklerini dile getirdi. Sanayi’nin birçok bölgesinde belediyeye ait park alanlarını inceleyen Karaca, bu bölgelerle ilgili çalışma yapılması için talimat verdi. Karaca, “Esnaflarımızın her türlü sorunlarını dinledik. 41 Mahallemizde hiçbir bölgeyi ayırt etmeden hizmet yapmak istiyoruz. Bu yönde çalışmalarımız devam ederken, sanayi esnaflarımızın da taleplerini isteklerini dinledik. Bazı bölgelerde ciddi talepler var. Notlarımızı aldık. Çalışma arkadaşlarımızla birlikte vatandaşlarımızı memnun etmek için çalışıyoruz. Esnaflarımıza hayırlı işler diliyorum” diye konuştu.

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