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Başkan Karakoç güven tazeledi

BURSA HABERLERİ  | 24.08.2020 21:28 | Son Güncelleme

MHP Nilüfer İlçe Başkanı Levent Karakoç, olağan kongrede güven tazeledi.MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve MHP Bursa İl Başkanı Cihangir Kalkancı’nında katıldığı MHP Nilüfer ilçe 13 olağan kongresine salgın sebebiyle sadece delegeler yer aldı.

MHP Nilüfer İlçe Başkanı Levent Karakoç, olağan kongrede güven tazeledi.
MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve MHP Bursa İl Başkanı Cihangir Kalkancı’nında katıldığı MHP Nilüfer ilçe 13 olağan kongresine salgın sebebiyle sadece delegeler yer aldı. Kongrede Başkan Levent Karakoç güven tazeledi.
Başkan Karakoç yaptığı konuşmada, "Türkiye’nin hassasiyet yüklü bu döneminde tarihi bir görevi ifa ettiğimizin bilincindeyiz. İnsanların gönüllerini fethederek saflarımızı daha çok sıklaştıracağız. Gün birlik ve beraberliğimizi sağlam temellere oturtma günüdür" diye konuştu.

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