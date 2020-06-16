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Başkan Karalar: "Adana sizi unutmayacak"

ADANA HABERLERİ  | 16.06.2020 13:32 | Son Güncelleme

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mardin’e atanan Adana Valisi Mahmut Demirtaş’a, "Adana sizi unutmayacak" dedi.Başkan Zeydan Karalar, ziyarette yaptığı açıklamada, Vali Mahmut Demirtaş’ın Adana’da görev yaptığı süre boyunca kente önemli katkıları olduğunu belirtti.

Başkan Karalar: "Adana sizi unutmayacak"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mardin’e atanan Adana Valisi Mahmut Demirtaş’a, "Adana sizi unutmayacak" dedi.
Başkan Zeydan Karalar, ziyarette yaptığı açıklamada, Vali Mahmut Demirtaş’ın Adana’da görev yaptığı süre boyunca kente önemli katkıları olduğunu belirtti. Karalar, “Sizin önderliğinizde korona virüsle mücadele dahil, bir çok işi başarıyla yaptık. Adana’nın tanıtılması konusunda desteğinizi hiç esirgemediniz. Lezzet Festivali dahil, çeşitli önemli organizasyonlarda öncü oldunuz. Adana’da tarımın, sanayinin daha iyi hale gelmesi için çalıştınız. Gastronomi turizminin gelişmesi için önderlik ettiniz. Adanalılar ve kendim adına size teşekkür ediyorum. Adana sizi unutmayacak” dedi.
Vali Mahmut Demirtaş da Adana’nın büyümesi, gelişmesi ve kalkınması için birlikte çaba sarf ettiklerini vurgulayarak, “Onun için ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Kent dinamikleriyle birlikte Adana’mızın problemlerini hep birlikte aşmaya çalıştık. Güzel şeyler yaptığımıza ve bunların devamı için, yeni gelecek arkadaşımızın da ciddi çaba sarf edeceğine inanıyorum.
Adana’nın geleceğinin parlak olduğunu düşünüyorum. Adana tarım ve sanayi açısından önemli bir bölgede. Özellikle tarım açısından dikkate değer bir il. Türkiye’nin en büyük ovasına sahip ve yüzde 80’inin sulandığını var sayarsak, yılda üç-dört ürün alınabiliyor. İnşallah bundan sonra çiftçilerimizin, köylülerimizin ürün çeşitliliğine giderek, katma değeri yüksek ürünler üretmesini sağlayarak, ülkemizin bu yönde önünü açmak gerekir. Adana’nın özellikle tarım sektöründe elde ettiği geliri artırmak lazım. İnşallah bunların olacağını, daha güzel işler yapılacağını düşünüyorum. Biz de Adana’yı ve Adanalıları çok seviyoruz. Tüm vatandaşlarımız bizlere haklarını helal etsinler. Bizden taraf helal olsun. İnşallah zaman zaman da ziyaret ederiz” diye konuştu.

Başkan Karalar:

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