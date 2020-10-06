Başkan Karalar: "Doğru yolda emin adımlarla yürüyün"

Adana Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okullarında futbol branşında eğitim alan 600-700 öğrenci arasından seçilen 90 sporcuya, Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü altyapısında lisans çıkarıldı. 12 ay boyunca futbol ve spor eğitim alacak öğrenciler sezonu açtı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı ve Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü iş birliğiyle bu yıl ilk defa farklı 9 noktada gerçekleştirilen futbol okullarında uzman eğitmenlerce seçilen 90 futbol okulu öğrencisi altyapıya dahil edildi.

Yaz Spor Okulları futbol branşında eğitim alarak başarı elde eden ve spor yaşamlarına 12 ay boyunca Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün alt yapısında lisanslı olarak devam edecek sporcular sezonu Başkan Zeydan Karalar’ın katılımıyla açtı. Futbol okulu öğrencileriyle yakından ilgilenen Başkan Karalar, zeki çevik ve ahlaklı sporcular yetiştirerek Adana’yı sporda ileriye taşıyacaklarını kaydetti.

Adanayı spor şehri yapmak istiyoruz

Başkan Zeydan Karalar, “Ben anneleri böyle mutlu görünce, yüzleri gülüyor görünce çok mutlu oluyorum. Kısa sürede bir spor kulübü kurduk ve bu spor kulübüne gelen öğrenci sayısı, sporcu sayısı 3 bini aştı. Adana’yı bir spor şehri yapmak istiyoruz. Çocuklarımızın, gençlerimizin spor yapması onların bedensel ve ruhsal gelişimi açısından çok önemli. Spor sosyal açıdan da güçlü bireyler yetişmesine katkı sağlar. Bizim çocukluğumuzda dışarıya çıkar, akşama kadar oynardık. Kötülük, trafik yoktu. Şimdi öyle değil. Çocuklar akşama kadar evin içinde ve enerjisini atamıyor. İşte burada hem yaz spor okullarımızda hem de spor kulübümüzde, uzman eğitmenlerin ve güvenlik görevlilerimizin gözetiminde çocuklarımız spor yapacak” dedi.