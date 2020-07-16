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Başkan Karalar’dan, "bağış" uyarısı

ADANA HABERLERİ  | 16.07.2020 12:14 | Son Güncelleme

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sosyal medyadan adını kullanıp para toplayanlara karşı uyarıda bulundu.Başkan Karalar, son günlerde sosyal medya üzerinden isminin kullanılarak banka hesapları üzerinden para toplanılmasına karşı vatandaşları ikaz etti.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sosyal medyadan adını kullanıp para toplayanlara karşı uyarıda bulundu.
Başkan Karalar, son günlerde sosyal medya üzerinden isminin kullanılarak banka hesapları üzerinden para toplanılmasına karşı vatandaşları ikaz etti. Karalar, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli kardeşlerim, özellikle sosyal medyadan adımı vererek iyi niyetle de olsa para topladığını söyleyen, bağış kampanyası olduğunu dile getiren ve sizlerden IBAN yoluyla para talebinde bulunan kişilere itimat etmemenizi önemli rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

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