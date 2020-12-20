YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Başkan Karamehmetoğlu’ndan sağlık çalışanlarına moral ziyareti

Başkan Karamehmetoğlu’ndan sağlık çalışanlarına moral ziyareti

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 20.12.2020 16:20 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Çermik İlçe Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, Çermik Devlet Hastanesini ziyaret ederek sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.Çermik Belediye Başkanı Karamehmetoğlu, Çermik Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti.

Diyarbakır’ın Çermik İlçe Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, Çermik Devlet Hastanesini ziyaret ederek sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.
Çermik Belediye Başkanı Karamehmetoğlu, Çermik Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti. Sağlık çalışanlarına salgın döneminde gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı teşekkür eden Başkan Karamehmetoğlu, sağlık çalışanlarına yanlarında oldukları mesajı verdi. Hastane çalışanlarından pandemi ve hasta oranları ile ilgili bilgi alan Başkan Şehmus Karamehmetoğlu, “Sizler bu sürecin kahramanısınız. Bu süreçte ailelerinizden sevdiklerinizden ayrı kaldınız. İnşallah bu dönemler bir an önce geçecek. Bizler yeniden kavuşacak ve sarılacağız. Türkiye bu sınavı, devletimizin ve Sağlık Bakanımızın önderliğinde özverili ve başarılı çalışmalarıyla gayet güzel geçiriyor. Biz zaten toplum olarak kolonya ve temizlik kültürümüzle çoğu tedbiri uyguluyorduk. El hijyeni fiziki mesafe, temizlik sizlerin de vurguladığı gibi çok önemli. Bir eksiğiniz olduğu zaman Şehmus Karamehmetoğlu adına ve Çermik Belediyesi adına yanınızda olduğumuzu tekrardan vurgulamak isterim. Arkanızda değil yanınızdayız” dedi.
Çermik Belediyesi olarak sürecin başından bu zaman dilimine kadar aldıkları tedbirler ile her zaman farkındalık oluşturmayı amaçladıklarının da altını çizen Karamehmetoğlu, sağlık personeline moral verdi.
Hastane çalışanları ise ziyaretleri sebebiyle Başkan Karamehmetoğlu’na teşekkürlerini sunarak "Bu süreç inşallah geçecek. O dönemden beri canla başla çalışıyor ve mücadele ediyoruz. Hastanemiz en fazla pandemi hastası ağırlayan hastanelerden oldu. Bu durumu başarı olarak görüyoruz. Bizleri yalnız bırakmadığınız ve desteklerinizi esirgemediğiniz için teşekkür ederiz” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Kenan komutan' yıllar sonra görüntülendi'Kenan komutan' yıllar sonra görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Demiyoruz, Kürt Demiyoruz; 80 Milyonuyla 'tek Millet' DiyoruzCumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Demiyoruz, Kürt Demiyoruz; 80 Milyonuyla 'tek Millet' Diyoruz
1/

Diyarbakır Namaz Vakitleri 20 Aralık Pazar

İmsak
05:56
Sabah
07:24
Öğle
12:22
İkindi
14:49
Akşam
17:10
Yatsı
18:32
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.