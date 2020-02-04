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Başkan Karataş Uzundere’de mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi

ERZURUM HABERLERİ  | 04.02.2020 13:03 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Uzundere İlçe Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak, mahalle muhtarları, Uzundere meclis üyeleri ve vatandaşlar ile birlikte bir araya gelerek mahallelerin sorunlarını, belediyenin projelerini, yapılan ve yapılması istenen işlerin ve sorunların çözümü hakkında istişare toplantısı yaptı.Burada bir konuşma yapan Başkan Karataş, “Yapılacak olan işlerin en iyisini yapabilmenin yolu istişareden geçer.

Başkan Karataş Uzundere’de mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Uzundere İlçe Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak, mahalle muhtarları, Uzundere meclis üyeleri ve vatandaşlar ile birlikte bir araya gelerek mahallelerin sorunlarını, belediyenin projelerini, yapılan ve yapılması istenen işlerin ve sorunların çözümü hakkında istişare toplantısı yaptı.
Burada bir konuşma yapan Başkan Karataş, “Yapılacak olan işlerin en iyisini yapabilmenin yolu istişareden geçer. Bundan dolayıdır ki biz MHP olarak her daim istişare ederek sorunların çözümü ve yapılacak işlerin en iyisini, en güzelini yaparak milletimize hizmet etmeği kendimize şiar edinmişiz. Şimdide siz değerli muhtarlarımızla bir araya gelerek sorunları ve çözümlerini bizzat muhtarlarımızdan dinleyerek yapılacak olan hizmetlerin en iyisini yapmak için bu tür toplantıları devamlı olarak düzenleyip, sizlerden gelen istek ve temenniler doğrultusunda hizmetlerin en iyisini yapmak için elimizden gelenin fazlasını yapmaya gayret göstereceğiz” dedi.
Daha sonra İlçe Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak yapacağı projeler ve işler hakkında İl Başkanı Karataş’a ve muhtarlara bilgi verdi.
Başkan Karataş, daha sonra muhtarlara söz hakkı vererek, istek ve temennilerini dinleyip, yapılacak işler hakkında not aldı. Karşılıklı fikir alışverişi şeklinde sohbet edilerek toplantı sonlandırıldı.

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