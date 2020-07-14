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Başkan Karataş’tan 15 Temmuz mesajı

ERZURUM HABERLERİ  | 14.07.2020 13:43 | Son Güncelleme

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, “15 Temmuz gecesi düzenlenen hain darbe girişiminin geri püskürtülmesinde Genel Başkanımız Dr.

Başkan Karataş’tan 15 Temmuz mesajı

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, “15 Temmuz gecesi düzenlenen hain darbe girişiminin geri püskürtülmesinde Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli’nin eşsiz feraseti ve bu hain mihraklara karşı dik duruşu Türk milletine umut kaynağı olmuştur” dedi.
Türkiye Cumhuriyetinin ve Türk milletinin bağımsızlığına göz dikmiş olan emperyalist güçlerin ve onun uşakları olan FETO, PKK,PYD,DAEŞ ve diğer bölücü örgütlerin hepsinin birleşip 15 Temmuz’da Türkiye’yi ele geçirme planlarının milletimizin engin vatan sevgisinden oluşan bir direnmeyle karşılaştığını belirten Başkan Karataş, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Bizim milletimiz engin erdemlere sahiptir. Bu erdemlerin en başında geleni ve en önemlilerinden biride yeri geldiğinde vatanını korumak için canından vazgeçmeyi göze alabilmektir. Türk milletinin bu yüksek karakterini destanlarla dolu tarihimizde örneklerini her zaman görmüşüz ve ebediyete kadar da bu böyle devam edecektir. İşte bunların sonuncusu da, 15 Temmuz 2016’da tüm dünyaya millet olma dersini verdiğimiz Demokrasi Zaferi’mizdir. Milletimizin bağımsızlığını darbeyle başa geçip elimizden almayı düşünenlere terk etmedik, etmeyiz de. İman gücümüzle, millet olmanın verdiği inanç ve devlet büyüklerimizin verdiği güvenle sokakları darbecilere dar ederek, Türk milletinin gücünü tüm dünyaya gösterdik. Vatanımız üzerinde hain emelleri olan batılı devletlerin maşası olan yapılanmalar, ülkemizde kaos ve kargaşa ortamı çıkarmak isteyerek, bu milletin bağımsızlığına, demokrasisine, şerefine ve namusuna göz diktiler. Fakat biz, millet olarak el ele vererek köprülere, hava alanlarına, açık meydanlara koşarak, bayrağımıza ve bağımsızlığımıza sahip çıktık. Bütün dünya bilmelidir ki; Türk milleti asil kanlarıyla suladığı bu vatan toprağının bir karışını bile bu hainlere teslim etmez. Ve yine bilmelidirler ki bu millet, demokrasiye göz diken kanlı ellerin asla hâkimiyetine girmez. Aramızda ayrılıklar çıkarmak isteyen tüm güçler bilmelidirler ki, Türk milleti büyük ve asil bir millettir. Türkiye Cumhuriyeti vatanıyla, milletiyle bölünmez bir bütündür. Milliyetçi Hareket Partisi de bunun teminatı olmaya devam edecektir. 15 Temmuz da vatanımız için şehadete yürüyen Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize de sağlıklı uzun ömürler dilerim.”

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İmsak
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Sabah
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Öğle
12:26
İkindi
16:22
Akşam
19:50
Yatsı
21:32

Erzurum Nöbetçi Eczaneler14 Temmuz Salı

Solakzade Eczanesi
Palandoken
Ceviz Eczanesi
Yakutiye
Bahar Eczanesi
Yakutiye
Buğrahan Eczanesi
Aziziye
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