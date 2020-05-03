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Başkan Karataş’tan 3 Mayıs Türkçülük günü mesajı

ERZURUM HABERLERİ  | 03.05.2020 12:54 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş 3 mayıs Türkçülük günü münasebetiyle bir mesaj yayınladı.Başkan Karataş mesajında şu ifadelere yer verdi:“Herkesçe bilinen bir gerçektir ki Türk milliyetçileri, yaşadıkları her devirde, mücadele ettikleri her zeminde, her türlü baskıya rağmen zulme ve haksızlığa boyun eğmemişler, yozlaşma ve yabancılaşmaya ise asla teslim olmamışlardır.

Başkan Karataş’tan 3 Mayıs Türkçülük günü mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş 3 mayıs Türkçülük günü münasebetiyle bir mesaj yayınladı.
Başkan Karataş mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Herkesçe bilinen bir gerçektir ki Türk milliyetçileri, yaşadıkları her devirde, mücadele ettikleri her zeminde, her türlü baskıya rağmen zulme ve haksızlığa boyun eğmemişler, yozlaşma ve yabancılaşmaya ise asla teslim olmamışlardır. Dağılmanın ve parçalanmanın karşısında emniyet, gerilemenin ve küçülmenin önünde ise bariyer olmuşlardır. Bu açıdan her türlü saygı ve takdire şayan olduklarını mücadele disiplinleriyle, ahlaki tutarlıklarıyla, istikrarlı ve iddialı hayatlarıyla da göstermişlerdir. Biliyor ve inanıyoruz ki devletimizi kuran yüksek bir fikrin ve bağlanışın adı olan Türk milliyetçiliği, aynı zamanda geleceğimizi tayin eden irfanın karar ve kader mihveridir. Ve yine biliyoruz ki bundan tam 76 yıl önce bozuk, saplantılı, çarpık, milli ve manevi nitelikten yoksun yönetim anlayışı, Türk milliyetçiliğinin aziz mensuplarına her türlü eziyeti reva görmüş, boyunduruk altına almak için her yolu denemişlerdir. Ancak inanmışlığın, adanmışlığın ve kararlılığın mihenk taşı olan ve Türk ülküsünün binlerce yıllık kutlu mirasını layıkıyla benimsemiş bir avuç dava adamı haklı iddiasından asla vaz geçmemiştir. Şüphe götürmez bir gerçektir ki yenilmeyi ve boyun eğmeyi aklından bile geçirmemiş emsalsiz bir yiğitliğin ve eşsiz bir azmin timsali olan, Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey’in de aralarında bulunduğu yirmi üç dava adamının 3 Mayısta ortaya koyduğu şanlı mücadele sonraki nesiller için de heyecan ve ilham kaynağı olmuştur. Yüce milletimizin yegâne güvencesi olan Türk Milliyetçiliği, geleceğin rehberi, günümüzün eskimeyen vizyonu, ekonomik büyümenin metodu, demokrasi ve özgürlüğün teşvikçisidir. Bağımsız bir yaşam için yabancı dayatmaları boşa çıkarmanın onurlu yolu, Türk kimliğine sahip çıkarak kendi geleceğimize egemen olma düşüncesinin bir ifadesi, birlikte yaşama ve kardeşlik projesinin nihai temeli ve yoludur. Bu duygu ve düşüncelerle 3 Mayıs Milliyetçiler Gününü kutluyor; hiç bir saldırının yıldıramadığı ve tarihe altın harflerle yazılmaya namzet şanlı bir mücadele ortaya koyan milliyetçi kahramanları şükran, minnet ve özlemle anıyor, başta merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey olmak üzere, tüm ülkü şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet diliyorum.”

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İmsak
03:28
Sabah
05:06
Öğle
12:17
İkindi
16:07
Akşam
19:18
Yatsı
20:49

Erzurum Nöbetçi Eczaneler 3 Mayıs Pazar

Ağırman Eczanesi
Palandoken
Sağlam Eczanesi
Yakutiye
Yılmaz Eczanesi
Palandoken
Çağla Eczanesi
Aziziye
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