Başkan Karataş’tan Babalar Günü mesajı

Milliyetçi Hareket partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş babalar günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Karataş mesajında; ‘’İnancımıza ve geleneklerimize göre Müslüman Türk aile yapısının temel direği olan babalar aile yapısının korunmasında sorumluluk, sevgi, saygı, şefkat ve adalet değerlerimizi öğreterek kuşaktan kuşağa aktarılmasında büyük rol üstlenen babalarımız, varlıklarıyla arkamızda dağ gibi duran, kol kanat geren, bizlerin büyümesinde büyük emekleri olan, sevgi ile, şefkat ile kucaklayan, yemeyip yediren, giymeyip giydiren, bizlerin yetişip büyümesinde büyük emekleri, fedakârlıkları olan, eli değil ayağı öpülesi çok çok değerli babalarımızı yılda bir gün değil, her gün aynı sevgi ve saygıyla anmamız, hatırlamamız onlara hak ettikleri saygıyı göstermemiz bizlerin en önemli görevidir. Bizim dinimiz, töremiz anaya babaya sevgiyi, saygıyı emreder. Allah’ın rızası ana ve babayı hoşnut etmekle kazanılır.

Bu vesileyle başta vatan ve millet uğrunda evlatlarını şehit verdiği halde ‘’Vatan sağ olsun’’ diyebilme erdemliğini gösteren şehit babalarının ve tüm babalarımızın bu mutlu gününü kutlar selam ve saygılarımı sunarım.” Dedi.

