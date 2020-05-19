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Başkan Karataş’tan Kadir Gecesi mesajı

ERZURUM HABERLERİ  | 19.05.2020 13:39 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Başkan Karataş, mesajında şu ifadelere yer verdi:"Rahmet, mağfiret ve arınma ayı Ramazan-ı şerif’ in son günlerine yaklaşırken, manen bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Kadir Gecesini karşılamanın sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Başkan Karataş’tan Kadir Gecesi mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başkan Karataş, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Rahmet, mağfiret ve arınma ayı Ramazan-ı şerif’ in son günlerine yaklaşırken, manen bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Kadir Gecesini karşılamanın sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. Taşıdığı hikmetlerle kutsiyetini bizzat Kur’an-ı Kerim’den alan bu gece Müslümanlar için her zaman derin bir ilgi ve saygıya mazhar olmuştur. Dolayısıyla Kadir gecesini bu derece değerli kılan en önemli özellik de Kur’ân-ı Kerîm’in bu gece indirilmeye başlanmış olmasıdır. Bu gece İnsanlığa inmeye başlayan Kur’an’ı daha iyi anlamaya ve yaşamaya çalışmalı, kadir gecesinin kadrini bilmeli ve bugünü her gün yaşamaya gayret etmeliyiz. Kadir gecesi bizlere arınma ve bağışlanma fırsatı sunmaktadır. Biz Müslümanlar manen bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen bu önemli geceden gerektiği şekilde istifade etmeli, kendimizle hesaplaşmalı, iyi ve güzel davranışlarımızı artırmaya, kötü davranışlardan uzaklaşarak kalbimizdeki manevî kirleri temizlemeye çalışmalıyız. Bu vesile ile tüm Türk-İslam ‘âleminin ve hemşehrilerimizin mübarek Kadir gecesini kutlar, içinde bulunduğumuz bu sıkıntılı günlerden kurtuluşumuza ve hayırlara vesile olmasını yüce Allah’ tan niyaz ederim.”

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