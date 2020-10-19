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Başkan Karataş’tan Muhtarlar günü mesajı

ERZURUM HABERLERİ  | 19.10.2020 14:43 | Son Güncelleme

Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş “Muhtarlık görevi sorumluluk, özveri, sevgi ve fedakârlık isteyen mukaddes bir iştir” ifadelerini kullandı.Yayımladığı mesajla muhtarlık görevinin önemine dikkat çeken Başkan Karataş “Sorumlu oldukları alanlar içerisinde çok önemli bir görevi icra eden muhtarlarımız çok kutsal bir görev üstlenmektedirler.

Başkan Karataş’tan Muhtarlar günü mesajı

Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş “Muhtarlık görevi sorumluluk, özveri, sevgi ve fedakârlık isteyen mukaddes bir iştir” ifadelerini kullandı.
Yayımladığı mesajla muhtarlık görevinin önemine dikkat çeken Başkan Karataş “Sorumlu oldukları alanlar içerisinde çok önemli bir görevi icra eden muhtarlarımız çok kutsal bir görev üstlenmektedirler. Muhtarlık görevi sorumluluk, özveri, sevgi ve fedakârlık isteyen mukaddes bir iştir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak her zaman Muhtarlarımızın yanında olduğumuzu belirtmek isteriz.
Bu vesileyle işini fedakârca yapan, hiçbir sorumluluktan kaçınmayan bütün muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyor sağlıklı, bereketli, huzurlu ve mutlu bir ömür diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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