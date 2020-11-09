Başkan Kartoğlu çocuklara kitap okudu

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Dünya Çocuk Kitapları Haftası kapsamında çocuklarla buluştu. Miniklerle koyu bir sohbete koyulan Yasin Kartoğlu, Ömer Seyfettin’in Kaşağı hikayesini okuyarak, hayata dair tavsiyelerde bulundu.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, 9-15 Kasım Dünya Çocuk Kitapları Haftası çerçevesinde Başakşehirli miniklerle bir araya geldi. Kayaşehir Kültür Yaşam Parkı’nda düzenlenen etkinlik çerçevesinde kitap kurtlarına Ömer Seyfettin’in Kaşağı hikayesini okuyan Başkan Kartoğlu, kitap okumanın hayatı şekillendirmede büyük önem taşıdığını söyledi. Hikayeyi okumadan hemen önce miniklerle samimi bir sohbete koyulan Başkan Kartoğlu, çocuklara hayata dair hayallerini de sordu. Çocukların verdiği yanıtlara kimi zaman gülen, kimi zaman ise oldukça şaşıran Başkan Kartoğlu, hayallere ulaşmak için kitap okumanın gerekliliğine vurgu yaptı.

"Yeni ufkun ilk şartı: ’kitap"

Dünya Çocuk Kitapları Haftası’nda böyle bir kitap okuması yapmakla farkındalık oluşturmak istediğini belirten Başkan Kartoğlu, "Bu önemli gün çerçevesinde ben de siz Başakşehirli çocuklarımıza kitap okumak istedim. Kitap okumak hayatımıza yeni ufuklar açmanın ilk şartı. Hepinizin kendi hayatına yön veren, ufku açık ve geleceği şekillendirmeye hazır çocuklar olmanızı istiyoruz. Bu yüzden de bol bol kitap okumalısınız" dedi. Çocuklara Başakşehir’deki kütüphanelerden faydalanmaları yönünde tavsiyede bulunan Başkan Kartoğlu, "İnşallah siz de bu güzel kitaplardan yararlanırsınız. Okuyan gençler bilinçli olur, akıllı olur, büyüyünce acayip zeki olursunuz" diye konuştu.