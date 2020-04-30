Başkan Kartoğlu evlere “dijital” misafir oldu

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Ramazan sevincini evlerinde yaşayan Başakşehirlilere dijital mecralar üzerinden konuk oldu. Başkan Kartoğlu, korona virüs sürecinden dolayı bu yıl farklı bir Ramazan iklimi yaşandığını ifade etti.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, ilk olarak İftara Doğru programında Erem Şentürk’ün konuğu oldu. Programda pek çok konuya değinen ikilinin keyifli sohbeti sosyal medyada büyük beğeni topladı. Başkan Kartoğlu, korona virüs salgını sürecinde vefat eden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, tedavi görenlere de acil şifalar diledi. Salgınla mücadelede ülke olarak çok başarılı bir süreç yönetildiğine işaret eden Başkan Kartoğlu, “Geçtiğimiz günlerde Başakşehir’e kazandırdığımız Avrupa’nın en büyüğü Başakşehir Şehir Hastanesi sayesinde de gücümüze güç katacağız. İnşallah Başakşehir tam bir sağlık üssü oluyor” dedi.

Ramazan Hilali’ne SKYPE bağlantısı

Başkan Kartoğlu daha sonra TVNET’de Ümit Sönmez’in hazırlayıp sunduğu Ramazan Hilali programına Skype üzerinden canlı yayın konuğu oldu. Başakşehir’deki dijital Ramazan etkinlikleri hakkında bilgiler veren Başkan Kartoğlu, programın diğer konuğu Hayati İnanç ile de bir süre sohbet ederek, kendisini cumartesi günü Başakşehir’de ağırlayacak olmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.