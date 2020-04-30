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  4. Başkan Kartoğlu evlere “dijital” misafir oldu

Başkan Kartoğlu evlere “dijital” misafir oldu

İSTANBUL HABERLERİ  | 30.04.2020 12:40 | Son Güncelleme

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Ramazan sevincini evlerinde yaşayan Başakşehirlilere dijital mecralar üzerinden konuk oldu.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Ramazan sevincini evlerinde yaşayan Başakşehirlilere dijital mecralar üzerinden konuk oldu. Başkan Kartoğlu, korona virüs sürecinden dolayı bu yıl farklı bir Ramazan iklimi yaşandığını ifade etti.
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, ilk olarak İftara Doğru programında Erem Şentürk’ün konuğu oldu. Programda pek çok konuya değinen ikilinin keyifli sohbeti sosyal medyada büyük beğeni topladı. Başkan Kartoğlu, korona virüs salgını sürecinde vefat eden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, tedavi görenlere de acil şifalar diledi. Salgınla mücadelede ülke olarak çok başarılı bir süreç yönetildiğine işaret eden Başkan Kartoğlu, “Geçtiğimiz günlerde Başakşehir’e kazandırdığımız Avrupa’nın en büyüğü Başakşehir Şehir Hastanesi sayesinde de gücümüze güç katacağız. İnşallah Başakşehir tam bir sağlık üssü oluyor” dedi.

Ramazan Hilali’ne SKYPE bağlantısı
Başkan Kartoğlu daha sonra TVNET’de Ümit Sönmez’in hazırlayıp sunduğu Ramazan Hilali programına Skype üzerinden canlı yayın konuğu oldu. Başakşehir’deki dijital Ramazan etkinlikleri hakkında bilgiler veren Başkan Kartoğlu, programın diğer konuğu Hayati İnanç ile de bir süre sohbet ederek, kendisini cumartesi günü Başakşehir’de ağırlayacak olmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

“Sunulabilecek tüm içerikleri dijital mecralardan ulaştırıyoruz”
İftara sayılı dakikalar kala Ülke TV canlı yayınında hanelere konuk olan Kartoğlu, burada yaptığı değerlendirmede korona virüs sürecinden dolayı bu yıl farklı bir Ramazan iklimi yaşandığını ifade ederek, “Ancak biz, Başakşehir Belediyesi olarak komşularımızın Ramazan sevincinden mahrum kalmamaları için her türlü hazırlığımızı günler öncesinden tamamladık. Ramazan-ı Şerifi evlerinde geçirmek zorunda kalan Başakşehirlilere sunulabilecek tüm içerikleri dijital mecralardan ulaştırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Instagram canlı yayını büyük beğeni topladı
Son olarak Mutluluğun Sesi Radyo Başakşehir’de Adem Metan’a konuk olan Başkan Kartoğlu, Radyo Sokağı konsepti ile her akşam farklı bir radyocuyu Başakşehir’de misafir etmekten dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, “Dijital Ramazan sevinci radyosuz olmaz” şeklinde konuştu. Başkan Kartoğlu ayrıca, Instagram canlı yayınında takipçilerinden gelen soruları da cevapladı.

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