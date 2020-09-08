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Başkan Kartoğlu kitap kurtlarıyla buluştu

İSTANBUL HABERLERİ  | 08.09.2020 20:17 | Son Güncelleme

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, 8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü’nde Başakşehir Millet Kıraathanesi’nde düzenlenen yazar Fatih Duman’ın imza gününe katıldı.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, 8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü’nde Başakşehir Millet Kıraathanesi’nde düzenlenen yazar Fatih Duman’ın imza gününe katıldı. İmza gününe gelen kitapseverlerle sohbet eden Başkan Kartoğlu, okuma alışkanlığıyla ilgili önemli mesajlar verdi.
Türkiye’nin en büyüğü Başakşehir Millet Kıraathanesi, 8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü’nde önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. “Kızıl Elma Ayasofya” adlı kitabıyla tanınan yazar Fatih Duman, kıraathanenin bahçesinde kurulan platformda, okurları için kitaplarını imzaladı.

Kitap kurtlarıyla sosyal mesafeli sohbet
İmza gününe katılan Başakşehir Belediye Başkan Kartoğlu, kitap imzalatmak için sırada bekleyen gençlerle sohbet etti. Gençlere okudukları kitapları soran Kartoğlu, onlara başarılar diledi. Başkan Kartoğlu, bir süre sohbet ettiği Fatih Duman’dan övgü dolu sözlerle bahsederek, “Ben kitabınızı daha önce almıştım. Çok sürükleyici ve okurken heyecan duydum. Roman tadında bir anlatımla bilinç oluşturulmuş. Emeğinize sağlık, böyle bir eser kazandırmışsınız. İnşallah gençlerimiz de, bu eserleri okuyarak büyürler, sizin sayenizde Ayasofya bilincini kazanırlar” dedi.

Duman’dan Kartoğlu’na imza sürprizi
Başkan Yasin Kartoğlu ile Yazar Fatih Duman arasındaki sohbet sürerken Duman, Kartoğlu’nun çocukları Beren ve Yusuf için kitap imzalayacağını söyledi. İki kardeş için “Kızıl Elma Ayasofya” kitabını imzalayarak Beren ve Yusuf’a ulaştırmak üzere Kartoğlu’na takdim etti. Başkan Kartoğlu da, imzalı kitabın çok değerli olduğunu belirterek kitabı çocuklarına ulaştıracağını ifade etti.

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