YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Başkan Kartoğlu’ndan bisiklet yolu müjdesi

Başkan Kartoğlu’ndan bisiklet yolu müjdesi

İSTANBUL HABERLERİ  | 05.03.2020 17:19 | Son Güncelleme

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Başakşehir’i Seviyorum Çünkü...

Başkan Kartoğlu’ndan bisiklet yolu müjdesi

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Başakşehir’i Seviyorum Çünkü... Söyleyecek Sözüm var” söyleşilerinde gençlere bisiklet yolu müjdesi verdi.
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun “Başakşehir’i Seviyorum Çünkü... Söyleyecek Sözüm var” söyleşilerinde bu haftaki durağı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Anadolu Lisesi’ydi. Öğrencilerin tezahürat ve sevgi gösterileriyle karşıladığı Başkan Kartoğlu, okulun konferans salonunda sohbet tadında bir söyleşi gerçekleştirdi.

Başakşehir’e yeni bisiklet yolu
Öğrencilerin ulaşım konusundaki sorularını yanıtlayan Başkan Yasin Kartoğlu, okulun yakınında bulunan Oyakkent ile Kayaşehir 7. Bölge arasına bisiklet yolu yapılacağını söyledi. Bu yol tamamlandığında bisiklet yolu çevresinde ikamet eden gençlerin bisikletleriyle okula gidip gelebileceğini ifade etti. Bir öğrencinin Gaziantep’te düzenlenecek Teknofest’e gitmek istediğini söylemesi üzerine Başkan Kartoğlu, her okuldan birkaç öğrenciyi Teknofest’e götürebileceklerini dile getirdi.

Başak Mahallesi’ne gençlik kompleksi geliyor
Spor yapmak için alanlara ihtiyaçları olduğunu ifade eden gençlere de yanıt veren Başkan Kartoğlu, “Okulun yakınında gençlik ve spor merkezi yapmak için çalışmalara başlandı. Merkezimizin içerisinde havuz, kütüphane ve kıraathane olacak. İçeride sosyal faaliyet adına ihtiyacınız olan her şey olacak. Gençlik merkezlerimiz ve kıraathanelerimiz güvenli mekanlar. Ailelerinizin de sizi buraya gönderirken gönlü rahat edecek. Okulunuzun arka kısmına da bir halı saha ile spor salonu inşaatı projemiz var” dedi.
Söyleşinin sonunda Başkan Kartoğlu Başakşehir Futbol Kulübü’nün bir maçı için öğrencilere maç bileti hediye etti.

Başkan Kartoğlu’ndan bisiklet yolu müjdesi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kahve içenler dikkat! Bedeninizde bu belirtiler varsa...Kahve içenler dikkat! Bedeninizde bu belirtiler varsa...
Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısıMedipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Otomobil alev alev yandı

Otomobil alev alev yandı

İlkokul öğretmeni kalbine yenildi

İlkokul öğretmeni kalbine yenildi

Salihli Belediyespor kendini aştı

Salihli Belediyespor kendini aştı

Dünyanın en uzun ikinci mağarasının önündeki iki katlı beton yapı tepkilere yol açtı

Dünyanın en uzun ikinci mağarasının önündeki iki katlı beton yapı tepkilere yol açtı

CHP Grup Başkan Vekili Özkoç’a tepkiler çığ gibi

CHP Grup Başkan Vekili Özkoç’a tepkiler çığ gibi

Soğuk hava deposu inşaatı devam ediyor

Soğuk hava deposu inşaatı devam ediyor

İstanbul Namaz Vakitleri 5 Mart Perşembe

İmsak
06:01
Sabah
07:25
Öğle
13:21
İkindi
16:31
Akşam
19:06
Yatsı
20:25

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 5 Mart Perşembe

Burgazada Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Aslı Eczanesi
Arnavutkoy
Fatih Eczanesi
Arnavutkoy
Gümüş Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kartal’da metruk yapıların yıkımı devam ediyor

Kartal’da metruk yapıların yıkımı devam ediyor

Esenyurtlu minik şefler lezzet yarıştıracak

Esenyurtlu minik şefler lezzet yarıştıracak

İETT’den Büyükçekmece’ye 2 yeni otobüs hattı

İETT’den Büyükçekmece’ye 2 yeni otobüs hattı

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.