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Başkan Kasapoğlu Ticaret Borsaları Konseyi toplantısını değerlendirdi

MANİSA HABERLERİ  | 09.03.2020 17:38 | Son Güncelleme

Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, Ankara’da katıldığı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)‘nin Borsalar Konsey Toplantısıyla ilgili değerlendirmede bulundu.TOBB Ticaret Borsaları Konsey Toplantısı, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde, Tarım ve Orman Bakanı Dr.

Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, Ankara’da katıldığı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)‘nin Borsalar Konsey Toplantısıyla ilgili değerlendirmede bulundu.
TOBB Ticaret Borsaları Konsey Toplantısı, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, sektörün ticari boyutuyla ilişkili olarak Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın da katılımıyla Ankara’da gerçekleşti. Programda Türkiye’deki tarım sektörünün ve tarım ekonomisinin belirli aralıklarla görüşüldüğü, sektördeki sorunların ve çözüm önerilerinin tespit edilerek doğrudan Tarım ve Orman Bakanlığına aktarıldı. Toplantıya katılan Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, değerlendirmede bulundu. Toplantıda Manisa’daki tarımsal faaliyetlerin son durumuyla ilgili bilgi veren Özkasap, “Ülke tarımının mevcut yapısını, tarıma dayalı ekonomimizin güncel durumunu, tarım ve tarıma dayalı sektörlerimizdeki sorunları, çözüm yollarını ve gerekli yapısal reformları mümkün olduğunca istişare etmeye ve ülkemizin tarım politikalarında kullanılmak üzere derlemeye çalıştık. Çünkü; tarım sektörünü küresel rekabete uyumlu hale getirmeliyiz. Sistemin tamamını, bütüncül bir şekilde yeniden düşünmek gerekiyor. Sanayide olduğu gibi tarım sektöründe de dönüşüme ihtiyacımız var” dedi.
Lisanslı depoculuğun toplantının öne çıkan konularından biri olduğunu belirten Özkasap, “Toplantıda, Lisanslı Depoculuk öne çıkan konuların başında yer aldı. Biz de Manisa Ticaret Borsası olarak üzüm sektöründe bu sistem Manisa’da nasıl çalışır, buna ayrıntılı olarak bakacağız. Önümüzdeki günlerde üyelerimiz ile birlikte toplanıp bu konuda bir sinerji oluşturacağız. Ülke gündemindeki diğer konu coğrafi işaretler ile katma değer oluşturmak. Biz de artık bilindiği üzere Manisa Sultani çekirdeksiz üzümü tescilini aldık. En önemli pazar olan AB tescili için daha somut adımları nisan ayı itibariyle atacağız. Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli de toplantıda gündeme geldiğinde bu konuda bize gereken desteği vereceklerini ifade ettiler. Son 2 yıldır İlk üzüm törenlerimize verdikleri destek gibi bunu duymak da bizi çok memnun etti. Taleplerimize karşılık gelen bir diğer gelişme de bakanımızın talimatlarıyla bakanlık bünyesinde oluşturulan ‘Ürün Masaları’ ve stratejik bir ürün olarak üzümün de kapsama alınmış olması. Stratejik önemi bulunan ürünlerimizdeki gelişmelerin takip ediliyor oluşunu çok önemsiyoruz. Ülkemize; sadece çekirdeksiz kuru ihracatı ile 510 milyon dolar kazandıran üzüm sektörünün de bu çalışmaya dahil olması Manisa ve ülke ekonomisi adına çok değerlidir” diye konuştu.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a ayrıca teşekkürlerini ilettiklerini belirten Özkasap, “Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan’a da ayrıca bir teşekkürümüz oldu. Manisa’da kendilerine aktardığımız finansman ihtiyacının desteklenmesi talebimize karşılık, üretici ihracatçı işletmelerimize 200 milyon dolar hacminde ve piyasanın altındaki maliyetlerle Türk Eximbank üzerinden mevsimsel kredi verilmesi programının hayata geçirilmesi hususunda bir defa daha teşekkür ettiğimde, kendilerinden aldığım yanıt, Manisa’ya çok güvendikleri şeklindeydi. Manisa yeter ki üretmeye ve ihracat yapmaya devam etsin, Bakanlık olarak biz de destek olmaya devam edeceğiz dediler” ifadelerini kullandı.

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