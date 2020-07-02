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Başkan Kassanov, Ahıska gazetesini tebrik etti

İSTANBUL HABERLERİ  | 02.07.2020 20:42 | Son Güncelleme

Kazakistan Ahıska Türkleri Milli Merkezi ve DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov Ahıska gazetesini ziyaret etti.Ziyaretten Başkan Kassanov, Ahıska Gazetesi Baş Editörü Rövşen Memmedoğlu’nu Kazakistan Enformasyon ve Haberleşme Bakanlığı tarafından “En İyi Gazeteci” seçilmesinden dolayı tebrik ederek, madalyasını takdim etti.

Başkan Kassanov, Ahıska gazetesini tebrik etti

Kazakistan Ahıska Türkleri Milli Merkezi ve DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov Ahıska gazetesini ziyaret etti.

Ziyaretten Başkan Kassanov, Ahıska Gazetesi Baş Editörü Rövşen Memmedoğlu’nu Kazakistan Enformasyon ve Haberleşme Bakanlığı tarafından “En İyi Gazeteci” seçilmesinden dolayı tebrik ederek, madalyasını takdim etti. DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov ziyaret sırasında Ahıska gazetesine emek veren çalışanlara DATÜB madalyaları, kadın çalışanlara ise gül desteleri hediye etti. Kassanov, gazetenin 20 yıldan bu yana durmadan yayınlanmasını sağlamanın hiç kolay olmadığını belirterek, "Bir zamanlar, Kazakistan’da yaşayan diğer etnik azınlıklar gibi biz de var olmaya, kendimizi kanıtlamaya çalışırken bugün çok şükür ki devletimiz tarafından emeklerimizin karşılığında büyük bir ödülle ödüllendirildik. Büyük zahmetlerle kazandığımız bu saygınlık ve başarı hepimizin başarısıdır. En çok da gazetemizin Baş Editörü Rövşen Memmedoğlu, muhabirleri ve diğer ülke temsilcilerinin emeği sonucu bu başarı kazanılmıştır. Bu başarı dolayısıyla aziz Ahıskalı Türk milletimizi, gazetemiz çalışanlarını yürekten kutluyorum" dedi.

"Tüm Ahıska Türklerinin sesi"
Ahıska gazetesinin sadece Kazakistan’da değil tüm dünyadaki Ahıskalı Türklerin sesi olarak yayın hayatına devam ettiğini ifade eden Kassanov, "Kazakistan’da yayınlanan yerel milli gazeteler içerisinde kendine özgü yeri bulanan Ahıska gazetesi 2000 yılından itibaren yayınlanıyor. Baş Editör Rövşen Memmedoğlu öncülüğünde haftalık olarak yayınlanmaya başlayan Ahıska Gazetesi başta Kazakistan’ın siyasi, sosyal ve spor hayatı olmakla tüm Türk dünyası hakkında ve genellikle Ahıskalı Türklerin toplu halde yaşadıkları ülkelerdeki Ahıskalı Türkler hakkında haberleri, aydınlarımız ile söyleşileri sayfalarına taşıyan bir gazete olma özelliğini taşıyor" diye konuştu.

Ahıska Gazetesi Baş Editörü Rövşen Memmedoğlu’na Kazakistan Cumhuriyeti tarafından verilen ödül Sovyetler Birliği döneminde usta gazetecilere verilen “Altın Kalem” ödülü olarak da bilindiği öğrenildi.

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