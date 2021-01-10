Başkan Kassanov, Kazakistan’da milletvekili adayı oldu

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Kazakistan’da gerçekleştirilecek olan genel seçimlerde Almatı Bölgesi’nden milletvekili adayı olduğunu açıkladı.

DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, 762 bin üyesiyle Kazakistan’ın en büyük siyasi partisi durumunda olan Nur Otan Partisi’nden milletvekili adayı oldu.

Konuyla ilgili DATÜB’den yapılan açıklamada, “Her zaman insanlara yardım elini uzatan, milletimiz için tüm maddi manevi imkanlarını kullanan Ahıska ve Türk Dünyası sevdalısı, dava ve hayırsever iş insanı Genel Başkanımız Ziyatdin Kassanov’a, Ahıskalı Türk milletimiz adına çıkmış olduğu bu yolda başarılar diliyoruz” denildi.

