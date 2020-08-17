Başkan Kassanov: "Türkiye’nin yanındayız"

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov , ABD Başkan Adayı Joe Biden’in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan açıklaması ve Doğu Akdeniz’de gelişmelerden dolayı Türkiye’ye destek mesajı yayımladı.

DATÜB Genel Başkanı Kassanov mesajında "Dün istiklal ve istikbalimize göz dikenler, bugün de aynı oyunlarını oynamaya, büyüyen ve coğrafyasında söz sahibi olan Türkiye’nin önünü kesmek için ekonomik oyunlarla durdurmak istemektedirler. ABD’nin Başkan Adayı Joe Biden, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan hadsiz açıklamaları, fütursuzca husumeti ve tehdidi karşısında hiçbir zaman millet olarak boyun eğmeyeceğimizi, pes etmeyeceğimizi, yılmayacağımızı bildiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye denizlerdeki hakkını koruyacaktır"

Aynı zamanda Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Ege’de hak ve hukukunu sonuna kadar koruyacağını belirten Kassanov, "Kim ne derse desin Türkiye milletinden aldığı güç ile hak ve menfaatlerini yedi düvele karşı savunacaktır. Bizim bir prensibimiz var. Bu aziz millet, tehditlere ve darbelere boyun eğmediğini 15 Temmuz’da tüm dünyaya göstermiştir. Ahıskalı Türkler olarak dünyanın neresinde olursak olalım ana vatanımız, sevdamız Türkiye Cumhuriyetinin ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın; milli ruh, milli birlik ve beraberlik adına sonuna kadar yanındayız. Ülkemizin huzur ve güvenliğine, ekonomisine kastedenler bilsinler ki asla başaramayacaklar! Bu ülkeye diz çöktüremeyecek, bu halka boyunduruk vuramayacaklar. Ahıskalı Türkler olarak her zaman devletimizin ve Cumhurbaşkanımızın yanında olduğumuzu bildiriyoruz" dedi.

