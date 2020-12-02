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Başkan Kassanov’a milli birliğe destek madalyası

İSTANBUL HABERLERİ  | 02.12.2020 12:13 | Son Güncelleme

Kazakistan’da yaşayan milletler arasındaki dostluk ve kardeşliğin güçlendirilmesi ve milli birlik yönündeki faaliyetlerinden dolayı DATÜB Başkanı Ziyatdin Kassanov’a madalya verildi.Kazakistan Birinci Cumhurbaşkanı Günü dolayısıyla düzenlenen konferansta, Kazakistan’da yaşayan milletler arasındaki dostluk ve kardeşliğin güçlendirilmesi ve milli birlik yönündeki faaliyetlerinden dolayı Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Başkanı Kassanov’a madalya verildi.Kassanov’un madalyası Türkiye’de önceden görev yapan eski Kazakistan Ankara Büyükelçisi, Kazakistan Halklar Asamblesi Başkan Yardımcısı Prof.

Başkan Kassanov’a milli birliğe destek madalyası

Kazakistan’da yaşayan milletler arasındaki dostluk ve kardeşliğin güçlendirilmesi ve milli birlik yönündeki faaliyetlerinden dolayı DATÜB Başkanı Ziyatdin Kassanov’a madalya verildi.
Kazakistan Birinci Cumhurbaşkanı Günü dolayısıyla düzenlenen konferansta, Kazakistan’da yaşayan milletler arasındaki dostluk ve kardeşliğin güçlendirilmesi ve milli birlik yönündeki faaliyetlerinden dolayı Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Başkanı Kassanov’a madalya verildi.
Kassanov’un madalyası Türkiye’de önceden görev yapan eski Kazakistan Ankara Büyükelçisi, Kazakistan Halklar Asamblesi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Canseyit Tüymebayev tarafından takdim edildi.
Kazakistan’ın kadim şehri Almata’da düzenlenen konferansa, Kassanov’un yanı sıra Kazakistan Cumhuriyeti Halklar Asamblesi üyeleri, Ahıska Türkleri Türk Milli Merkezi yöneticileri ve Kazakistan’da yaşayan diğer halkların temsilcileri katıldı.
DATÜB Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada, “Değerli Genel Başkanımız Ziyatdin Kasanov’u, Kazakistan Halklar Asamblesi tarafından madalya ile ödüllendirilmesini tüm DATÜB Ailesi olarak yürekten kutlar, gelecek çalışmalarında başarılar dileriz” denildi.

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