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Başkan Kassanov’dan Kurban Bayramı mesajı

İSTANBUL HABERLERİ  | 01.08.2020 01:21 | Son Güncelleme

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov Kurban Bayramı dolayısı ile mesaj yayımladı.Kassanov mesajında, Kurban ibadetinin paylaşmak ve dayanışma üzerine çok büyük anlamlar taşıdığını vurgulayarak, birlik ve beraberlik mesajı verdi.Kassanov "Halkımız ve İslam Alemi olarak bir bayrama daha kavuşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Başkan Kassanov’dan Kurban Bayramı mesajı

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov Kurban Bayramı dolayısı ile mesaj yayımladı.
Kassanov mesajında, Kurban ibadetinin paylaşmak ve dayanışma üzerine çok büyük anlamlar taşıdığını vurgulayarak, birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Kassanov "Halkımız ve İslam Alemi olarak bir bayrama daha kavuşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bayram günleri, dargınlıkların son bulduğu, yardımlaşmanın, dayanışmanın birlik ve beraberliğimizin güçlendiği özel günlerdir. Bu özel günleri fırsat bilerek kardeşliğimizi kuvvetlendirip, dargınlıkları ve kırgınlıkları bir tarafa bırakarak, birlik, beraberlik ve huzur içerisinde yaşamaya gayret göstermeliyiz. Bayramlar birliğimizi ve kardeşliğimizi pekiştiren en önemli manevi vesilelerdir. Kurban bayramı dinimizde paylaşmaktır, kardeşliktir. Aynı zamanda bir gönül kazanma ve paylaşma seferberliğidir" ifadelerini kullandı.
Kassanov, Ahıska Türkleri olarak tarihin her döneminde büyük mücadeleler içinde olduklarını hatırlatarak, "Adeta yokluklar içinde son lokmamızı bile bir-birimizle hep paylaştık. Fedakârlığın simgesi olan kurban ibadeti, insanlarımızı birbirine yaklaştıran, kaynaştıran anlamlı bir ibadettir. Bu bayram günlerinde hepimize düşen görev tüm hanelere sevgimizi taşımaktır. Bayramımız yeni bayramlar doğursun. Sevincimiz yeni sevinçlerin toprağı olsun. Huzurumuz nice huzursuzlukların çaresi, mutluluğumuz dünyanın on ülkesinde yaşayan halkımızın huzuru olsun. Bu duygu ve düşüncelerle, ülkemizin, milletimizin, gönül coğrafyamızın, yurtdışındaki millet varlığımızın ve İslam Aleminin mübarek Kurban Bayramlarını canı gönülden tebrik ediyorum" dedi.

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