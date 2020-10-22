Başkan Kassanov’dan şehit annesine ziyaret

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Ahıska Türklerin milli kahramanı Şehit Topçu Üsteğmen İskender Aznaurov’un annesini ziyaret etti.

DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov beraberindeki DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar ve Ahıska Gazetesi ve Türk Birliği Dergisi Baş Editörü Rövşen Memmedoğlu ile birlikte Şehit Topçu Üsteğmen İskender Aznaurov’un annesi Kamile Mustafayeva’yı ziyaret etti. İstanbul’da gerçekleşen ve duygusal anların yaşandığı ziyarette Azerbaycan’ın Ermenilerin işgali altında bulunan topraklarının azat edilmesine yönelik başlatılan operasyonlardaki elde ettiği üstünlüğünün verdiği mutluluk ve sevinç konuşuldu.

Kassanov, tüm şehitlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, Kamile Mustafayeva, "Her bir şehit evladımız bizim kahramanımızdır" dedi.

Şehit annesi Kamile Mustafayeva, Ahıskalı Türkler için yaptığı çalışmalarından dolayı ve aynı zamanda tedavisi için verdiği destekten dolayı DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov’a ve DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar’a minnettar olduğunu söyledi.

Görüşmede hazır bulunan milli kahraman İskender Aznaurov’un kızları da Ziyatdin Kassanov’un şehit babalarının vefatından sonra kendilerine sahip çıktığını belirterek, “Kassanov gibi bir genel başkana sahip olmaktan dolayı gururlu ve mutluyuz. Kendilerine ve DATÜB ailesine yakınlığı ve desteklerini esirgemedikleri için teşekkür ederiz” ifadelerini kullandılar.

