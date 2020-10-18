YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Başkan Kavuş: "Azerbaycan’ın ve kardeş şehrimiz Şeki’nin yanındayız”

Başkan Kavuş: "Azerbaycan’ın ve kardeş şehrimiz Şeki’nin yanındayız”

KONYA HABERLERİ  | 18.10.2020 13:13 | Son Güncelleme

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Azerbaycan’a olan desteklerinin bir göstergesi ve nişanesi olarak belediye hizmet binasında Türk Bayrağının yanına Azerbaycan Bayrağı da astıklarını söyleyerek, “Yüreğimiz ve dualarımızla değil tüm imkanlarımızla da kardeşlerimizin yanındayız” dedi.Başkan Mustafa Kavuş, Azerbaycan’ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında şu görüşlere yer verdi: “Ermenistan yıllar öncesinde olduğu gibi bugün de katliamlarını aynı vahşetle sürdürmektedir.

Başkan Kavuş: "Azerbaycan’ın ve kardeş şehrimiz Şeki’nin yanındayız”

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Azerbaycan’a olan desteklerinin bir göstergesi ve nişanesi olarak belediye hizmet binasında Türk Bayrağının yanına Azerbaycan Bayrağı da astıklarını söyleyerek, “Yüreğimiz ve dualarımızla değil tüm imkanlarımızla da kardeşlerimizin yanındayız” dedi.
Başkan Mustafa Kavuş, Azerbaycan’ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında şu görüşlere yer verdi: “Ermenistan yıllar öncesinde olduğu gibi bugün de katliamlarını aynı vahşetle sürdürmektedir. Hocalı’da yaptığı gibi yine kadın, çocuk demeden cinayet işlemeye devam etmektedir. Azerbaycan Türkleri hukuksuz işgalin son bulması, suçluların uluslararası hukuk çerçevesinde cezalandırılmaları için yaklaşık 30 yıl sabretti. Çözümü diplomaside aramak adına insanüstü bir sabır gösterdiler. Ancak bugün sözün bittiği yerdeyiz. Kardeşlerimiz, 30 yıl önce gözyaşı içinde terk ettikleri topraklara bugün muzaffer orduları ile başları dimdik giriyor. Bu haklı mücadelelerinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki güçlü Türkiye, kardeş ülke Azerbaycan’ın ve Azerbaycan halkının yanında olduğunu dünyaya ilan etmiştir. Bu desteğin verdiği güç ve moral, zaferlerin kazanılmasında belki de en büyük etki olmuştur. Çünkü Türkiye’nin ismi bile dosta güç düşmana korku verir her zaman. Cephede kaybeden Ermenistan ise sivil yerleşim alanlarını vurmaya, insanlığa karşı dünyanın gözü önünde suç işlemeye devam ediyor. Bu terör devleti, insanlık adına bir an önce mahkum edilmelidir. 30 yıl önceki katliamlarda bugünkü cinayetlerde cezasız kalmamalıdır. Meram Belediyesi olarak bizim de sonuna kadar Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında durduğumuzu tüm dünyanın bilmesini istiyorum. Meram ve Meram Belediyesi, sadece yüreğiyle ve dualarıyla değil tüm imkanlarıyla Azerbaycan’ın ve Azerbaycan’dan kardeş şehri olan Şeki halkının yanında olmaya devam edecektir. Bu desteğimizin bir göstergesi olarak astığımız Azerbaycan Bayrağı, belediye hizmet binamızda Türk Bayrağının yanında dalgalanmaya devam edecektir.”

Başkan Kavuş:

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yargıtay'dan emsal niteliğinde kilit değiştirme kararıYargıtay'dan emsal niteliğinde kilit değiştirme kararı
Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Erzincan’da yürekleri ısıtan görüntü
Erzincan’da yürekleri ısıtan görüntü
Serdar Ünsal, “Ermenistan’ın amacı Türkiye’yi savaşa çekmektir”
Serdar Ünsal, “Ermenistan’ın amacı Türkiye’yi savaşa çekmektir”
TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 1 - Eskişehirspor: 1
TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 1 - Eskişehirspor: 1
AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç güven tazeledi
AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç güven tazeledi
İlk kez forma giydiler
İlk kez forma giydiler
Şanslı 3 taraftar Denizlispor’un antrenmanını izledi
Şanslı 3 taraftar Denizlispor’un antrenmanını izledi

Konya Namaz Vakitleri 18 Ekim Pazar

İmsak
05:34
Sabah
06:54
Öğle
12:40
İkindi
15:46
Akşam
18:16
Yatsı
19:31

Konya Nöbetçi Eczaneler18 Ekim Pazar

Yıldırım Eczanesi
Karatay
Asya Eczanesi
Selcuklu
Ayşe Nur Eczanesi
Selcuklu
Özekin Eczanesi
Selcuklu
Tuba Eczanesi
Selcuklu
Yeni Eczanesi
Selcuklu
Zühre Olgun Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Kovid-19 hastası HES kodu sayesinde yakalanarak evine gönderildi
Kovid-19 hastası HES kodu sayesinde yakalanarak evine gönderildi
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Op. Dr. Baran: “Çikolata kisti olan hastalar idrar yolları ve böbreklerini mutlaka kontrol ettirmeli”
Op. Dr. Baran: “Çikolata kisti olan hastalar idrar yolları ve böbreklerini mutlaka kontrol ettirmeli”
Konya’da 8 ve 12. sınıf öğrencilerine tablet müjdesi
Konya’da 8 ve 12. sınıf öğrencilerine tablet müjdesi
Büyük Karapınar Platformu kuruldu
Büyük Karapınar Platformu kuruldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.