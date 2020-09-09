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Başkan Kavuş bağbozumu yaptı, pekmez kaynattı

KONYA HABERLERİ  | 09.09.2020 13:50 | Son Güncelleme

Kadın girişim üretim ve işletme kooperatifi Bacıyan-ı Meram’da pekmez kazanları kuruldu.Dutlu Millet Bahçesi Koruluğu’nda gerçekleştirilen bağ bozumu sonrasında toplanan üzümlerle Konya’nın etkin kadın dayanışma kooperatiflerinden biri olan Bacıyan-ı Meram’da pekmez kazanları kuruldu.

Kadın girişim üretim ve işletme kooperatifi Bacıyan-ı Meram’da pekmez kazanları kuruldu.
Dutlu Millet Bahçesi Koruluğu’nda gerçekleştirilen bağ bozumu sonrasında toplanan üzümlerle Konya’nın etkin kadın dayanışma kooperatiflerinden biri olan Bacıyan-ı Meram’da pekmez kazanları kuruldu. Bağ bozumu ve sonrasında gerçekleştirilen pekmez yapımına Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da katıldı. Kadınlarla birlikte üzüm toplayan Başkan Kavuş, sonrasında kazanların başına geçerek eline aldığı kevgirle pekmez kaynattı.

“En doğal ürünler eşsiz bir mekanda sahiplerini bekliyor”
“Bacıyan-ı Meram” Kooperatifinde kadınların birbirinden değerli çalışmalar ortaya koyduğunu ifade eden Başkan Mustafa Kavuş, “Kadın girişimcilerimiz bu çatı altında hem üretime katkı sunuyor hem de aile bütçelerine katkı veriyor. Kışa hazırlık çalışmaları kapsamında tüm Anadolu kadınlarının yaptığı çalışmaları Bacıyan’daki kadınlarımız daha organize ve geleneksel bir şekilde gerçekleştiriyor. Kadınlarımızın her daim yanında olduğumuzu gösterebilmek amacıyla onların bugün gerçekleştirdikleri bağ bozumu ve pekmez yapımına bizzat katıldım. Birlikte üzüm toplayıp, kazanları yaktık, kevgirle pekmezleri köpürttük. Sadece kaynattığımız pekmezler değil kadınlarımızın burada ürettiği tüm ürünler en doğal halleriyle müşterilerini bekliyor. Meram’ın temiz havasında, yeşilin en güzel tonlarının arasında ve en güzel Konya manzaralarından biri olan Bacıyan-ı Meram’ın binası da en güzel Konya lezzetleri için misafilerini bekliyor” diye konuştu.

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