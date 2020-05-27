YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Başkan Kavuş, belediye personeliyle bayramlaştı

Başkan Kavuş, belediye personeliyle bayramlaştı

KONYA HABERLERİ  | 27.05.2020 14:27 | Son Güncelleme

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, korona virüs salgını dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında belediye personeliyle sosyal mesafe kurallarını gözeterek bayramlaştı.Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, koronavirüs salgını dolayısıyla toplu bir şekilde gerçekleştirilemeyen bayramlaşma geleneğinin yerine personeliyle tek tek bayramlaştı.

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, korona virüs salgını dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında belediye personeliyle sosyal mesafe kurallarını gözeterek bayramlaştı.
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, koronavirüs salgını dolayısıyla toplu bir şekilde gerçekleştirilemeyen bayramlaşma geleneğinin yerine personeliyle tek tek bayramlaştı. İlk bayramlaşmayı belediyeye ait Arif Bilge Tesislerinde gerçekleştiren Başkan Mustafa Kavuş, tüm odaları ve atölyeleri ayrı ayrı ziyaret ederek personelinin bayramlarını kutladı.
Bu bayramın sağlık kaygıları sebebiyle birçok ilke sahne olduğunu kaydeden Başkan Kavuş, bayramlaşmayı uzaktan uzağa da olsa gerçekleştirerek bir geleneği yaşatmayı amaçladığını kaydetti. Böylece ekibinde yer alan her bir isim ile bir kez daha hasbihal etme fırsatı yakaladığını belirten Başkan Kavuş, “Cenab-ı Hakk’ın bizleri aramızda mesafelerin olmadığı bayramlarda buluşturması için dua ediyoruz. Çünkü bu mesafe bizleri daha önce kat ettiğimiz tüm mesafelerden çok daha fazla yordu. Salgın süresince sizler de canla başla çalışmaya, hemşehrilerimize hizmet götürmeye devam ettiniz. Bunlar içinde sizlere teşekkür ediyorum. Sizlerin ve ailelerinizin bayramlarını kutluyorum” diye konuştu.
Başkan Mustafa Kavuş’un bayramlaşma trafiği Hasanköy Mahallesindeki Meram Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde devam etti. Burada da tüm birimleri ziyaret eden Başkan Kavuş, personelin hem bayramlarını kutladı hem de çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Kavuş’un son durağı ise Meram Belediyesi Hizmet Binası oldu. Başkan Kavuş, burada da tüm müdürlükleri ve idari ofisleri gezerek personelin bayramını kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi. Başkan Kavuş, belediyede bulunan vatandaşlarla da bayramlaşarak bayram şekeri ikram etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Bu konuda oldukça iyiyim' 'Bu konuda oldukça iyiyim'
Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Doğan: "Adana afet bölgesi ilan edilmeli"

Doğan: "Adana afet bölgesi ilan edilmeli"

Kaçak keklik avı yapan 6 kişiye 10 bin TL ceza

Kaçak keklik avı yapan 6 kişiye 10 bin TL ceza

Kişiye özel mobilya konseptiyle üretim yapıyorlar

Kişiye özel mobilya konseptiyle üretim yapıyorlar

AK Parti’li Kartal’dan ’27 Mayıs’ mesajı

AK Parti’li Kartal’dan ’27 Mayıs’ mesajı

Sokaktaki can dostlar emin ellerde

Sokaktaki can dostlar emin ellerde

Denizli yollarında çiçekler açacak

Denizli yollarında çiçekler açacak

Konya Namaz Vakitleri 27 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:42
Sabah
05:25
Öğle
12:52
İkindi
16:44
Akşam
20:10
Yatsı
21:45

Konya Nöbetçi Eczaneler27 Mayıs Çarşamba

Keçeciler Eczanesi
Karatay
Merve Şahin Eczanesi
Karatay
Burak Eczanesi
Selcuklu
Çağlayan Eczanesi
Selcuklu
Martı Eczanesi
Selcuklu
Medifarma Eczanesi
Selcuklu
Sağlık Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Kulu’da tır ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kulu’da tır ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Ereğli’de Taş Evler projesi belediye meclisine takıldı

Ereğli’de Taş Evler projesi belediye meclisine takıldı

Karı koca, sağlık çalışanları için ücretsiz tulum üretiyor

Karı koca, sağlık çalışanları için ücretsiz tulum üretiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.