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Başkan Kavuş: “Doğru haber ve bilgiyi rehber edinen tüm gazetecilerin yollarındaki engeller kaldırıldı"

09.01.2021 14:30 | Son Güncelleme:
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Başkan Kavuş: “Doğru haber ve bilgiyi rehber edinen tüm gazetecilerin yollarındaki engeller kaldırıldı"

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, gazetecinin, insanların gören gözü, dinleyen kulağı, anlatan gür sesi ve hisseden vicdanı olduğuna vurgulayarak, “Vatanı, milleti, hak ve haklı için doğru haber ve doğru bilgiyi rehber edinen tüm gazetecilerin yollarındaki engeller kaldırıldı" dedi.Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ile ilgili yayımladığı mesajında şu görüşlere yer verdi; “Gazetecilik, tarihe tanıklık etmek ve insanlığında bu tanıklığa ortak olmasını sağlamaktır.

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, gazetecinin, insanların gören gözü, dinleyen kulağı, anlatan gür sesi ve hisseden vicdanı olduğuna vurgulayarak, “Vatanı, milleti, hak ve haklı için doğru haber ve doğru bilgiyi rehber edinen tüm gazetecilerin yollarındaki engeller kaldırıldı" dedi.
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ile ilgili yayımladığı mesajında şu görüşlere yer verdi; “Gazetecilik, tarihe tanıklık etmek ve insanlığında bu tanıklığa ortak olmasını sağlamaktır. Gazetecilik, daha güzel bir dünyaya atılan adım, değişim ve dönüşüm için ilk basamaktır. Gazetecilik, iyiliğe, güzelliğe ve özlemi duyulan geleceğe inanmaktır. Kamuoyunun kendisini tanımasında, farklı seslerin kendini ifade etmesinde çok önemli bir görev üstlenen gazeteciler, bu görevi binbir güçlük içinde ve büyük fedakarlıklarla yerine getirmektedirler. Tüm bunlara karşın çoğu zaman en önemli talepleri ise mesleklerinin ve kalemlerinin onurunu koruyabilmek olmuştur. Ancak, zalimlere karşı mazlumların, emperyalizme karşı ülkesinin, darbecilere karşı milletinin çığlığı olan cesur gazetecilerin sesi her darbe sonrası biraz daha kısılmıştır. Gazeteciler Bayramı’nın 1971 darbesinin ardından alınan haklar sebebiyle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü olarak değiştirilmesi de bu kısıtlamaların bir sonucu ve belki de bir sembolüdür. Ancak Türkiye o günleri artık çok geride bıraktı. Son 18 yılda ülkemiz hak, hukuk, özgürlükler ve demokratikleşme alanında önemli adımlar attı. Bu adımlardan gazetecilerimiz de nasibini fazlasıyla aldı. Vatanı, milleti, hak ve haklı için doğru haber ve doğru bilgiyi rehber edinen tüm gazetecilerin yollarındaki engeller kaldırıldı. Atılan her adım insanımıza haber alma özgürlüğünde yeni ufuklar açtı. Gelinen nokta demokrasi ve özgürlükler adına gurur vericidir. Tüm bu duygularla, gazeteci arkadaşlarımın emeklerinin karşılığını fazlasıyla alabildiği ve rahat çalışma koşullarına sahip bir ortamda çalışabilmeleri en büyük dileğimizdir. Basın emekçilerinin Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, vefat eden gazetecilerimize de Allah’tan rahmet diliyorum.”

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