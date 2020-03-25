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Başkan Kavuş: “Evde kalan hayvanseverlerin aklı sokak hayvanlarında kalmasın”

KONYA HABERLERİ  | 25.03.2020 14:23 | Son Güncelleme

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, korona virüs tehlikesinden sonra insanların evden çıkmaması sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için beslenme odaklarına bıraktıkları mama ve su miktarını artıklarını söyledi.Meram’ın insanından toprağına, ağacından sokak hayvanlarına, çiçeğinden binasına kadar her şeyiyle kendilerine Allah’ın birer emaneti olarak gördüklerinin belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kal çağrısıne uyan Meramlı hemşehrilerimizin aklı sahipsiz hayvanlarımızda kalmasın.

Başkan Kavuş: “Evde kalan hayvanseverlerin aklı sokak hayvanlarında kalmasın”

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, korona virüs tehlikesinden sonra insanların evden çıkmaması sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için beslenme odaklarına bıraktıkları mama ve su miktarını artıklarını söyledi.
Meram’ın insanından toprağına, ağacından sokak hayvanlarına, çiçeğinden binasına kadar her şeyiyle kendilerine Allah’ın birer emaneti olarak gördüklerinin belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kal çağrısıne uyan Meramlı hemşehrilerimizin aklı sahipsiz hayvanlarımızda kalmasın. İlçemizdeki kedi köpek beslenme odaklarına dostlarımız için mama ve su takviyelerini düzenli olarak yapmaya devam ediyoruz” diye konuştu.
Meram’ın çeşitli bölgelerinde köpekler için 20, kediler içinse 24 beslenme odağı ve 5 kedi evi bulunduğunu hatırlatan Başkan Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü; “Virüs insanından doğasına kadar tüm dünyayı etkiledi. Bu olumsuz etkiden sokak hayvanları da nasibini aldı. Havaların ısınmasına rağmen yiyecek bulmakta zorlandıkları bu günlerde biz onların da yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Bu günler geçtiğinde ve insanımızın evde kalma zorunluluğu bitip dışarı gönül rahatlığıyla çıktığında sokaktaki dostlarıyla yeniden buluşabilsinler diye beslenme odaklarına artık daha sık ve daha fazla mama bırakıyoruz. Kimsenin gözü ne arkada ne sokakta kalsın.”

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