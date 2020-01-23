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Başkan Kavuş, geleceğin liderlerini ağırladı

KONYA HABERLERİ  | 23.01.2020 12:48 | Son Güncelleme

‘Bugünün gençleri yarının liderleri’ projesi için Konya’nın çeşitli liselerinden seçilen 30 genç, koordinatörleri ile birlikte Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’un misafirleri oldu.Konya Büyükşehir Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ), İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Dost Eli Derneği’nin proje paydaşlığını yaptığı ‘Bugünün Gençleri Yarının Liderleri’ projesinden 30 öğrenci, proje koordinatörü NEÜ Rektör Yardımcısı Prof.

‘Bugünün gençleri yarının liderleri’ projesi için Konya’nın çeşitli liselerinden seçilen 30 genç, koordinatörleri ile birlikte Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’un misafirleri oldu.
Konya Büyükşehir Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ), İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Dost Eli Derneği’nin proje paydaşlığını yaptığı ‘Bugünün Gençleri Yarının Liderleri’ projesinden 30 öğrenci, proje koordinatörü NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriya Mızırak, NEÜ Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Hamarta ve NEÜ Ahmet Keleşoğlu Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Süleyman Barbaros Yalçın ile birlikte Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’u ziyaret etti.
Meram Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşen buluşmada NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriya Mızırak, Başkan Kavuş’a proje hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Mızırak, Konya’nın çeşitli liselerinde hazırlık ya da birinci sınıfta okuyan öğrencilerden liderlik özelliği bulunanlar arasından seçilenlerin dünyayı tanımaları ve hayata en iyi şekilde hazırlanmalarını hedefleyen proje kapsamında, gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sunacak kişilerle buluşmasından gezi programlarına kadar bir dizi etkinlik gerçekleştirildiğini söyledi. Projenin ilk aşamasında gerçekleştirdikleri programlar hakkında da bilgi veren Mızırak, gençlerin bu çerçevede dünya ve İslam tarihini en iyi şekilde anlayabilmelerini sağlamak amacıyla İspanya’ya kadar uzanan geziler organize edildiğini de dile getirdi.

“İyi yetişmiş bir gençlik için elimizden geleni yapmaya hazırız”
Gençler ve çocuklarla geçirdiği günlerin diğer tüm günlerden çok daha güzel ve anlamlı olduğunu kaydeden Meram Belediye Başkanı Mustafa Başkan Kavuş, gençlerle bir kez daha bir araya geldikleri için memnun olduğunu belirtti. Kendi hayatından kesitler anlatan ve hatıralarıyla gençlere örnekler sunan Başkan Kavuş, “Sizler, şanslı bir nesilsiniz. Sizlerin gelişimini dertlenen bunun için çaba harcayan hocalarınız, eğitmenleriniz var. Benim size en önemli tavsiyem bunu en iyi şekilde değerlendirin. Kolunuzdaki altın bileziklerin artması demek sizlerin kendinize olan özgüveninizin artması anlamı taşır. Kendinize olan güvenin artması için de ‘Bugünün gençleri yarının liderleri’ projesi eşsiz bir fırsat. Bizler İyi yetişmiş bir gençlik için elimizden geleni yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.
Başkan Kavuş, ziyaretin son bölümünde öğrencilerin kendisi ve belediye ile ilgili sorularını yanıtladı.

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