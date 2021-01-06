Başkan Kavuş: “Hedeflerimizi geçmiş olmanın gururunu yaşıyoruz”

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, 2020 yılında pandemi başta olmak üzere yaşanan tüm olumsuz gelişmelere rağmen sezon başında belirlediği asfalt hedefinin üzerine çıktı.

Meram Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 1 milyon 250 bin metrekare olarak belirlenen hedefin üzerine çıkarak sezon boyunca toplam 1 milyon 285 bin metrekare asfalt çalışması gerçekleştirdi. Özellikle sıcak asfalt çalışmaları noktasında hedefinin yüzde 20 kadar üstüne çıkan ekipler, tretuvar kaldırım, parke, yağmur oluğu, plentmiks, boya, duvar ve andezit çalışmalarında hedeflerinin üstüne çalışma yapıldı.

“2020 hedeflerimizi tutturmuş hatta geçmiş olmanın gururunu yaşıyoruz”

Şubat ayında başlattıkları yol ve asfalt sezonu öncesinde hemşehrilerine ‘2020 yılının da Meram için asfaltta atılım yılı olacağı’ şeklinde verdikleri sözü hatırlatan Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Bugün, kendimize hedef olarak koyduğumuz rakamı yakalamış hatta geçmiş olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz” diye konuştu. Sezon boyunca 1 milyon 285 bin metrekare yani 151 km’den fazla asfalt döküldüğünü belirten Başkan Mustafa Kavuş, “Bu başarının yakalanmasında en büyük pay sahibi olan ekip arkadaşlarıma öncelikle teşekkür ediyorum. Çünkü tüm dünyayı kasıp kavuran pandemi bizi de yakından etkiledi. Gün geldi pek çok arkadaşımız hastalandı ama diğerleri hastalanma pahasına işlerine bir an olsun ara vermediler. Önlemlerini aldılar, maskelerini taktılar, sosyal mesafeden ödün vermeden çalışmalarına devam ettiler. Hemşehrilerimizin alacağı hizmetin bir an dahi olsa gecikmemesi için hep birlikte elbirliği ile çalıştık” dedi.