Başkan Kavuş: “Mahalle muhtarlarım başkan yardımcım oldu”

Konya’nın merkez Meram İlçe Kaymakamı Resul Çelik ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Meram muhtarlarıyla bir araya geldi. Başkan Kavuş, Meram’da tüm muhtarları kendi ekiplerinin bir parçası olarak gördüklerini söyledi.

Yenice Parkı Meram Kafe’de 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen programa, Meram İlçe Sağlık Müdürü Dr. Muammer Özdemir ve Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Taşdemir de katıldı. Toplantıya, pandemi dolayısıyla bir yoğunluğa mahal vermemek adına tüm muhtarları temsilen Ayanbey, Alpaslan, Uluırmak, Hatıp, Çaybaşı, Konevi ve Pirebi Mahallesi muhtarları iştirak etti. Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Taşdemir yaptığı konuşmada tüm sorunları ivedilikle çözdükleri için Kaymakam Çelik ve Başkan Kavuş’a teşekkür etti.

“Muhtarlarımızı kendi ekibimizin bir parçası olarak görüyoruz”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ilçede 69 mahalle muhtarı olduğunu belirterek, “Hizmette 69 arkadaşım ve hizmette 69 başkan yardımcım var. Birlikte çalıştığımız, birbirimizin eksiklerini tamamladığımız, en ufak bir sorunda mahalledeki gözüm kulağım gibi davranıp o mahallede belediyenin varlığını hissettiren hizmet arkadaşlarımsınız her biriniz. Hiç birinizi kendi ekibimden ayrı tutmadım. Biz mahallede çalışırken, sizlerin ekiplerin başında durması benim özel isteğimdi, bunu her hizmette gerçekleştirdik. Çünkü belediyeye haber veren, yapan, çözen sizlersiniz aynı zamanda. Hemşehrilerimin sizi de işin başında görmesi çok önemli elbet. Sizin mahalleniz için çabaladığını gözleriyle görmüş oluyor. Siz hemşehrilerimizin gözünde ne denli büyürseniz, biz de o denli büyümüş oluruz. Böylelikle hem insani seviyede dost hem de mesai arkadaşı haline geliyoruz muhtarlarımızla. Pandemiden dolayı görüşme sıklığımız azaldı. Gönül isterdi ki bugün tüm muhtarlarımızla bir araya gelelim ama salgın dolayısıyla tüm muhtarlarımızla buluşamadık. Bu sebeple muhtarlarımızı da onlarla bir araya gelmeyi de özledik. Allah bu birliğimizi ve dirliğimizi bozmasın” dedi.