Başkan Kavuş: “Meram’a yakışan hizmetler kazandırıyoruz”

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, Antalya Çevre Yolunu Gödene Mahallesine bağlayan yolun deforme olan 2 kilometrelik kısmını yeniledi.

Meram’da sıklıkla kullanılması sebebiyle deforme olan ve Antalya Çevre Yolunu Gödene Mahalesine bağlayan 2 kilometrelik yol Meram Belediyesi tarafından baştan sona yenilendi. İlk olarak alt yapı eksikliklerinin tamamlandığı caddeye yaya yürüyüş yolları da eklenerek genişliği 11 metreye çıkarıldı. Mevcut imar planına göre gerçekleştirilen yol genişletilmesi sonrasında Meram Belediyesi ekipleri tarafından sıcak asfalt dökülerek mahalleliler ve yolu kullanacak diğer vatandaşlar için konforlu bir ulaşım sağlandı.

Çalışmanın tamamlanmasıyla yolun tüm sorunlarının giderilerek bambaşka bir çehreye kavuştuğunu söyleyen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ‘Bu çehre, yolu kullanacaklar için konforlu, rahat, sorunsuz hatta zevkli bir ulaşım anlamı taşımaktadır” diye konuştu. Göreve başladıkları andan itibaren Meram’ın yol, asfalt ve ulaşım sorununu acil çözülmesi gereken sorunlar arasında en başa koyduklarını ve sorunu tasarruf tedbirlerinin dahi dışında tuttuklarını hatırlatan Başkan Kavuş, yapılan anketlerde de vatandaşın kendilerinden en büyük beklentilerinin öncelikle ilçenin ulaşım sorununu çözüme kavuşturma isteği çıktığına vurgu yaptı. Bunun için yeni cadde ve sokak çalışmalarından hali hazırdaki cadde ve sokakların modern bir hale getirilmesine, asfaltsız yolların asfaltlanmasına, alt yapı çalışmalarından cadde genişliklerinin artırılmasına kadar Meram’ın konforlu ve rahat bir trafiğe ulaşması adına birçok çalışma yürüttüklerini ifade eden Başkan Kavuş, “Antalya Çevre Yolundan Gödeneye uzanan bu yolda tamamladığımız çalışmada bunlardan biri. Fazlasıyla yıpranan yolu yenileyerek hizmete sunduk. Yoğun bir şekilde kullanılan bu cadde yeni haliyle sadece mahallelilerimize değil tüm Meramımıza hayırlı olsun” diye konuştu.

