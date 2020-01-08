Başkan Kavuş: “Meram’da en kolay iş başkana ulaşmak”

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 2019 yılı değerlendirmeleri ve 2020 planlaması için Meram Muhtarlarıyla bir araya geldi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 2019 yılı değerlendirmeleri ve 2020 yılında yapılacak projeler programını görüşmek üzere Meram Muhtarlarıyla buluştu. Fahrünnisa Hatun Kültür Merkezinde gerçekleşen buluşmaya Meram Kaymakamı Resul Çelik, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, Meram Belediye Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürleri ile Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız, Konya Muhtarlar Derneği Başkanı Hamdi Demir, Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Taşdemir, Çiftçi Mallarını Koruma Başkanı Selim Altıntürk ve 69 Mahalle Muhtarı katıldı.

“2019 Meram için birçok açıdan kazanç yılı oldu”

2019 yılının birçok yönden Meram için bir kazanç yılı olduğunu kaydeden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yapılan çalışmalar ve hayata geçen projeler hakkında muhtarlara kısa bilgiler verdi. Seçim öncesinde tüm mahallelere gerçekleştirdiği ziyaretlerinde verdiği ‘Meram’ı oturduğumuz yerden yönetmeyeceğiz” sözünü hatırlatan Başkan Kavuş, “Göreve geldiğimiz günden bu yana bu sözümüzü tuttuğumuza sizler de şahit oldunuz. Tüm mahallelerimizi karış karış dolaştık. Bazılarına 3-4 kez gittik. Meram’da en kolay iş başkana ulaşmak. Buna da en yakın olarak yine sizler şahit oldunuz. Biz muhtarlarımızı belediyemizin bir parçası olarak görüyoruz. Bu anlayışımızın sonucu olarak 9 ay boyunca güzel bir birliktelik ve çalışma sergiledik. Sizler mahallelerimizin, belediyemizin ve bizim yükümüzü alan yol arkadaşlarımızsınız. Desteklerinizle belediyemize sorununu çözmek için gelen hemşehrilerimizin sayısı azaldı. Birlikteliğimizi ve çalışmalarımızı önümüzdeki yıllarda artırarak devam edeceğiz” diye konuştu.