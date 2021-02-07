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Başkan Kavuş: “Meram’da keyfi fiyat artışlarına geçit vermeyeceğiz”

07.02.2021 12:47 | Son Güncelleme:
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Başkan Kavuş: “Meram’da keyfi fiyat artışlarına geçit vermeyeceğiz”

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, gıda ürünlerinde fahiş fiyat artışlarına asla geçit vermeyeceklerini söyledi.Zabıta ekiplerinin denetimleri hakkında açıklama yapan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, tüketicilerin son dönemde sıklaşan fahiş fiyat noktasındaki serzenişlerine hiçbir zaman kayıtsız kalmadıklarını belirtti.

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, gıda ürünlerinde fahiş fiyat artışlarına asla geçit vermeyeceklerini söyledi.
Zabıta ekiplerinin denetimleri hakkında açıklama yapan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, tüketicilerin son dönemde sıklaşan fahiş fiyat noktasındaki serzenişlerine hiçbir zaman kayıtsız kalmadıklarını belirtti. Denetimleri artırdıklarını kaydeden Başkan Kavuş, “Özellikle içinde bulunduğumuz salgın döneminde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonomik sıkıntı yaşayan insanlarımız varken keyfi fiyat artışı yapanlara asla göz yumamayız, yummayız. Bu sebeple belirli aralıklarla sürdürdüğümüz denetimlerimizi rutinin dışına çıkarak artırdık. Hemşehrilerimizin sağlığının tehlikeye atılmasına da ederinden fazla para ödemesine de gönlümüz asla razı olmayacaktır. Bu sebeple market ürünleri kaça almış, kaça satıyor hepsini tek tek inceliyoruz. Yaptığımız denetimlerde esnafımızın bu noktada hassas davrandığını görmüş olmak bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Ama toplum çıkarlarını düşünmeden hareket eden, fahiş fiyat uygulayarak toplum vicdanını rahatsız edecek derecede etiketlerle raflarını dolduranlara da gerekli cezai işlemleri uygulamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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