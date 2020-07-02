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Başkan Kavuş: “Okullarımız öğrencilerini yeni eğitim yılında yeni çehreleriyle karşılayacak”

KONYA HABERLERİ  | 02.07.2020 11:01 | Son Güncelleme

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, öğrencilerin daha iyi fiziki şartlarda eğitim alabilmeleri için çalışmalarına başladı.Meram Belediyesi, öğrencilerin okullara dönüş sevincini bir kat daha artıracak çalışmalara başladı.

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, öğrencilerin daha iyi fiziki şartlarda eğitim alabilmeleri için çalışmalarına başladı.
Meram Belediyesi, öğrencilerin okullara dönüş sevincini bir kat daha artıracak çalışmalara başladı. Belediyeye bağlı ekipler bu amaçla ilçe sınırları içinde bulunan 17 okulun gerekli tadilatlarını gerçekleştirerek dış cephe boyalarını baştan sona yeniliyor. Çalışmalar kapsamında okulların dış cephelerinde oluşmuş hasarların onarımları yapılarak dış cepheleri boyanıyor. Böylelikle okullar kötü görünümden kurtularak yepyeni bir çehreye kavuşuyor.
“Çocuklarımızın okula dönüşleri tam anlamıyla bir bayram havasında olacak”
Okulların fiziki şartlarını en üst seviyeye çıkarabilmek, çocukların en iyi şartlarda eğitim almalarının önünü açabilmek ve sorunsuz bir eğitim için camiaya verdikleri desteği her geçen yıl biraz daha arttırdıklarına dikkat çeken Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, geçen yıl 18 okul için başlattıkları tadilat ve dış cephe boya çalışmalarını gelen talepler ve ihtiyaçlar doğrultusunda 24 okula çıkardıklarını hatırlattı. İdareci ve eğitimcilerin en iyi şartlarda hizmet verebilmeleri ve çocukların da en iyi şartlarda eğitim alabilmelerinin sadece Meram ya da Konya için değil tüm Türkiye için önemine vurgu yapan Başkan Kavuş, “Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında okullarımızı, iç-dış onarımlarından tüm tadilatlara, kapı pencere onarımlarından bahçe düzenlemelerine, temizlikten ihtiyaçları olacak malzeme tedariklerine kadar bir çok yönden destekledik. Bu yıl çalışmalara 17 okulumuzun dış cephe boyaları ile tadilatlarını gerçekleştirerek başladık. Bu eğitim yılı için yapacağımız çalışmalar pandemi sürecinden dolayı bir kat daha önem kazandı. Çünkü çocuklarımız okullardan uzun süre ayrı kaldılar. Onlar okulları, okullar da onları özledi. O sebeple okula dönüşlerinin tam bir bayram havasında olmasını arzuluyoruz. Biz yaptığımız çalışmalarla onların okul sevincini bir kat daha artıracağız” diye konuştu.

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